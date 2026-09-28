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«¡No fue nuestro mejor partido!»: Virgil van Dijk lanza una seria advertencia tras la victoria de Países Bajos en Belgrado
Van Dijk lidera a Países Bajos hacia una vital victoria a domicilio en Belgrado
El capitán de Países Bajos, Virgil van Dijk, lideró a Países Bajos hacia una trabajada victoria por 2-1 sobre Serbia en la UEFA Nations League en el estadio Rajko Mitic. El resultado dio al seleccionador Xavi Hernández su primer triunfo al frente del equipo y sitúa a Países Bajos con cuatro puntos en dos partidos de grupo.
Un doblete del debutante Mexx Meerdink selló la victoria después de que Luka Jovic igualara momentáneamente para Serbia.
Van Dijk sostuvo la defensa central junto a Jurrien Timber durante una frenética segunda parte.
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El capitán insta a la plantilla a seguir siendo autocrítica pese al resultado positivo
En declaraciones a los medios tras el partido, Van Dijk hizo una valoración mesurada de la actuación y señaló que Países Bajos permitió que Serbia volviera a meterse en el partido por una falta de concentración defensiva al inicio de la segunda parte. El defensa del Liverpool subrayó que los equipos de élite no pueden permitirse desconexiones ante rivales de primer nivel.
Insistió en que sumar tres puntos no debe impedir que la plantilla vea los errores técnicos.
"Estamos contentos con los tres puntos, pero también podemos ser críticos con nosotros mismos porque no fue nuestra mejor actuación", declaró Van Dijk. "Concedimos momentos que tenemos que revisar y mejorar".
El capitán elogia la valentía de Meerdink y su decisivo acierto de cara a gol
Mientras exigía unos estándares colectivos más altos, Van Dijk dedicó grandes elogios a Meerdink, alabando al delantero de 23 años por aprovechar su oportunidad como titular con una compostura absoluta. El capitán señaló que Meerdink jugó con una confianza suprema bajo las condiciones de alta presión del estadio.
Van Dijk destacó que las dos definiciones clínicas del joven delantero marcaron la diferencia en la noche.
"Mexx lo hizo muy bien", añadió Van Dijk. "Jugó con confianza y aprovechó sus oportunidades cuando llegaron. Dar un paso al frente y rendir así en su debut completo demuestra un gran carácter".
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Países Bajos se prepara para un viaje de alto riesgo a Tesalónica para enfrentarse a Grecia
Van Dijk y sus compañeros completan la recuperación del partido antes de viajar a Tesalónica para enfrentarse el jueves a Grecia, líder del grupo, en el estadio Toumba. El capitán aspira a llevar al equipo al primer puesto del Grupo 2.
Serbia visita a Países Bajos en Eindhoven en el partido de vuelta del domingo.
Van Dijk busca guiar a la defensa hacia una portería a cero en Grecia.
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