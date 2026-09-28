«¡No fue nuestro mejor partido!»: Virgil van Dijk lanza una seria advertencia tras la victoria de Países Bajos en Belgrado

El capitán de Países Bajos, Virgil van Dijk, lideró a Países Bajos hacia una trabajada victoria por 2-1 sobre Serbia en la UEFA Nations League en el estadio Rajko Mitic. El resultado dio al seleccionador Xavi Hernández su primer triunfo al frente del equipo y sitúa a Países Bajos con cuatro puntos en dos partidos de grupo.

Un doblete del debutante Mexx Meerdink selló la victoria después de que Luka Jovic igualara momentáneamente para Serbia.

Van Dijk sostuvo la defensa central junto a Jurrien Timber durante una frenética segunda parte.