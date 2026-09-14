Getty Images Sport
Traducido por
«No fue nuestro mejor partido»: Hansi Flick lanza una advertencia a las estrellas del Barcelona pese a la victoria por 4-2 contra el Levante para mantener su inicio perfecto en LaLiga
Susto de última hora en Valencia
El conjunto catalán parecía encaminarse hacia otra cómoda victoria en el Estadio Ciudad de Valencia. El joven Xavi Espart marcó su primer gol con el primer equipo a los cinco minutos, antes de que Lamine Yamal ampliara la ventaja desde cerca tras una excelente jugada de elaboración de Raphinha.
Yamal transformó después un penalti al inicio de la segunda parte para poner a los visitantes con tres goles de ventaja, pero los locales reaccionaron rápidamente con una feroz remontada final. Ivan Romero aprovechó un error de Espart para recortar distancias cuando quedaban poco más de 10 minutos.
Roger Brugue marcó en el minuto 88 para preparar un final tenso para el líder de la liga. Sin embargo, el suplente Karim Adeyemi acabó aliviando la presión en el tiempo añadido, superando a tres defensores para marcar un brillante gol en solitario y asegurar los puntos.
- DeFodi Images
Flick asume la culpa
Flick estaba lejos de estar satisfecho con la bajada de intensidad en la segunda parte y pidió a su plantilla que gestione mejor los partidos.
"No fue nuestro mejor partido", admitió el técnico del Barcelona en la rueda de prensa posterior al encuentro. "Tuvimos un gran inicio, pero luego en la segunda parte sufrimos un poco. Tenemos que estar más tranquilos con el 3-0. Por supuesto, sobrevivir a este partido nos ayuda a mejorar. Hay situaciones que tenemos que hacer mejor. Se lo diremos al equipo y pasaremos al siguiente partido".
Flick asumió la responsabilidad personal del primer gol del Levante y reveló que un cambio tardío le costó a su equipo. "El primer gol fue culpa mía", explicó. "Fue culpa mía porque queríamos hacer un cambio, pero dije que esperáramos hasta la siguiente pausa, y entonces pasó".
El entrenador confirmó que a sus jugadores les espera una revisión exhaustiva. "Analizaremos este partido y veremos qué tenemos que hacer mejor. Se trata del posicionamiento, los pases, las conexiones entre los jugadores", señaló Flick, antes de referirse a su impecable inicio de temporada. "Parece que los partidos han sido fáciles, pero no es que hayan sido fáciles, simplemente hemos jugado bien".
Apoyo para Gordon
El cameo decisivo de Adeyemi supuso su tercer gol desde que llegó procedente del Borussia Dortmund en verano. Su impacto inmediato ha provocado de forma natural comparaciones con el también refuerzo ofensivo Anthony Gordon, que todavía espera estrenar su cuenta con el Barcelona.
Flick se apresuró a rebajar cualquier presión creciente sobre el delantero inglés, elogiando su aportación global pese a la falta de goles. «Por supuesto, esta es la situación en este momento con Anthony», señaló Flick. «Nos da mucho, como el control del balón y mantener la posesión. Esto es importante. Estoy contento.
«Como delantero, quieres marcar. Ojalá marque muy pronto, porque eso también le ayuda a llegar. Pero estoy contento, valoro lo que nos aporta».
- Getty Images Sport
Manteniendo el impulso
El Barcelona buscará corregir sus desajustes defensivos cuando regrese a la competición doméstica el miércoles ante el Racing Santander. El conjunto catalán ha mostrado una forma ofensiva devastadora, con 26 goles en solo seis partidos entre todas las competiciones.
Tras su duelo entre semana, el equipo de Flick afronta una complicada visita al Sevilla el próximo fin de semana. Estará desesperado por sumar el máximo de puntos y preservar su ventaja en el ámbito nacional antes de que La Liga se detenga por un largo parón internacional.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias