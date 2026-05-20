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«¡No fue fácil!» - Neymar admite que «lloró durante horas» tras su convocatoria para el Mundial de Brasil y da las gracias a sus compañeros del Santos
«Lloré durante varias horas»
Tras confirmarse su inclusión en la lista definitiva de Ancelotti para el Mundial, Neymar declaró a Santos TV que sintió un gran alivio y gratitud tras meses de recuperación de su lesión de octubre de 2023.
«Lloré durante varias horas; no fue fácil llegar hasta aquí. Cuando anunciaron mi nombre, supe que había valido la pena superar todo y aguantar el esfuerzo», declaró la exestrella del Barcelona y del París Saint-Germain.
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El papel fundamental de Santos en su regreso
De vuelta en el club que lo descubrió, Neymar destacó que el ambiente en el Santos fue clave para su regreso al máximo nivel. El jugador atribuyó su regreso a la selección brasileña al apoyo recibido en el Centro de Entrenamiento Rei Pelé y consideró al club su refugio en los meses más difíciles de su carrera.
«Desde que volví, siempre digo lo mismo: aquí me siento como en casa. Es difícil de explicar», afirmó. «Gracias a todos. Esta convocatoria no es solo mía, sino de quienes me acompañaron dentro y fuera del campo, cuidando nuestra seguridad, nuestro físico y nuestra alimentación».
Con la mirada puesta en la gloria mundial
A pesar de su condición de ídolo y de su trayectoria con la selección, Neymar sabe que ser titular en el Mundial 2026 no será fácil. Ancelotti ya aclaró que su palmarés no le da privilegios, así que la competencia por un lugar en el once será intensa durante la concentración en Estados Unidos.
Pese a ello, Neymar se muestra optimista y destaca la unión del grupo: «Gracias por el apoyo. Estoy aquí para agradeceros el respaldo a lo largo de mi carrera. Todos juntos buscamos el sexto título», afirmó.
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¿Y ahora qué?
La preparación de Brasil empezará en Granja Comary, en Teresópolis, pero el grupo se completará ya en Estados Unidos. Marquinhos, Gabriel Magalhães y Gabriel Martinelli se incorporarán tras la final de la Liga de Campeones entre PSG y Arsenal. El último amistoso antes de la Copa América será contra Panamá en el Maracaná el 31 de mayo.
Ya en Nueva Jersey, cerrará la preparación ante Egipto antes de debutar en el Mundial el 13 de junio contra Marruecos. Después jugará con Haití en Filadelfia y cerrará el grupo frente a Escocia en Miami.