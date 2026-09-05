Isak lideró la primera victoria del Liverpool en la temporada 2026-27 de la Premier League el viernes por la noche, pero el delantero no tardó en reconocer los obstáculos personales que ha superado para llegar a este punto. Después de llegar a Anfield procedente del Newcastle United por una cifra récord en el fútbol británico de 125 millones de libras, el jugador de 26 años vio cómo su primer año de rojo se veía alterado por problemas físicos. Al reflexionar sobre su camino de vuelta al gol, el atacante se mostró humilde sobre la resiliencia necesaria para dejar atrás sus dificultades anteriores.

En declaraciones a Sky Sports tras el pitido final en Portman Road, el internacional sueco se sinceró sobre el desgaste mental y físico de los últimos doce meses. Isak afirmó: "No fue fácil. Fue una lesión larga, una temporada difícil en general. Pensaba: primero quiero hacer un buen Mundial y luego empezar bien la temporada, y siento que ya lo he hecho. Esa temporada ya ha quedado un poco atrás, pero no fue fácil".