La noche del lunes marcó un hito importante para Maddison, que saltó al campo como titular por primera vez en 526 días tras una grave lesión de rodilla. El mediapunta celebró su regreso por todo lo alto al abrir el marcador con un magnífico disparo con rosca que ayudó al Tottenham a lograr una crucial victoria por 3-1.

El resultado tuvo una importancia especial para el equipo del norte de Londres: le dio sus primeros tres puntos de la temporada en la Premier League y le permitió salir del último puesto de la clasificación. Omar Marmoush y Ben Davies también marcaron para sellar una victoria vital.

Sin embargo, la ocasión fue complicada para Maddison. Su esperado regreso al once titular se produjo precisamente ante el equipo de su ciudad natal y su antiguo club. Tras el partido, publicó el martes en las redes sociales una foto junto a aficionados del Coventry en la que sostenía una camiseta del equipo, para responder a las críticas surgidas por su celebración.



