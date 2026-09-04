Al hablar con los medios sobre la sorprendente omisión, De Zerbi se mostró, como de costumbre, honesto sobre la ruptura de la relación. «No fue decisión mía. Es la decisión normal», explicó el exentrenador del Brighton y del Marsella. «Creo que Richarlison decidió todo por su cuenta. Habló conmigo al comienzo de la pretemporada y me dijo que su idea y su deseo eran irse. Al final vamos a traer a otro delantero y, como dije al comienzo de la pretemporada, quiero quedarme solo con los jugadores que quieren quedarse y que estén orgullosos y tengan la pasión adecuada para seguir aquí».

El técnico subrayó además que los aspectos técnicos de la inscripción de la plantilla corresponden a la cúpula del Tottenham y no al cuerpo técnico. De Zerbi añadió: «Luego, en cuanto a todo lo demás y otros problemas, no es asunto mío ni mi trabajo. Es responsabilidad del club. No puedo decir nada porque yo no decidí nada. El mensaje de Richarlison desde el comienzo de la temporada ha sido muy claro. Lo acepté y para mí no hay nada que decir».