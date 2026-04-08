Según «Marca», la disputa empezó en el partido de ida de octavos de la Champions contra el Manchester City. Arbeola eligió a Antonio Rüdiger y Dean Huijsen para la defensa, y Asencio se quedó en el banquillo durante la victoria por 3-0 en el Bernabéu.
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No fue convocado en tres ocasiones: en el Real Madrid hubo un enfrentamiento entre Álvaro Arbeloa y una de las revelaciones de la temporada pasada
Según el informe, el jugador de 23 años no aceptó el papel en silencio; se enfadó y se enfrentó a Arbeloa.
El técnico decidió alinear a Asencio de inicio en el siguiente partido de LaLiga contra el Elche, pero el defensa apareció en el despacho de Arbeloa con un médico y alegó molestias musculares. Dijo que no estaba en condiciones de jugar, lo que enfureció aún más al entrenador.
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Raúl Asencio debería pedir perdón a sus compañeros
Rüdiger, que iba a descansar ante el Elche, recibió con molestia la baja de última hora. El central alemán sigue una rutina estricta de partido y terminó jugando pese a esperar ser suplente.
Asencio se quedó fuera de la convocatoria contra el Elche, la vuelta ante el City y el siguiente partido de LaLiga frente al Atlético, pese a entrenar con normalidad. Arbeloa justificó su ausencia, según Marca, porque el jugador no se había disculpado ante el equipo por criticar su suplencia contra el City.
Después, Asencio se disculpó con el entrenador, pero no con sus compañeros. Tampoco lo hizo cuando Arbeloa le tendió la mano al final de un entrenamiento preguntando: «¿Alguien más tiene algo que decir?».
Tras el parón internacional, Asencio se disculpó con sus compañeros por su actitud previa al duelo con el City y por su baja de última hora contra el Elche. Reapareció en la convocatoria ante Mallorca y Bayern, aunque sin minutos.
Raúl Asencio tiene contrato con el Real Madrid hasta 2031
Asencio, canterano del Real Madrid, ha alternado este curso entre el once y el banquillo. Ha jugado 30 partidos oficiales, en parte gracias a las lesiones defensivas del equipo. Últimamente ha sido suplente de Rüdiger y Huijsen. Además, Eder Militão, que entró contra el Bayern, ya está en forma desde finales de marzo.
Debutó en el primer equipo en la 2024/25, cuando, sin varios titulares, demostró ser un defensa fiable bajo las órdenes de Carlo Ancelotti. En verano de 2025 llegó la recompensa: renovó con el Real hasta 2031.
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Estadísticas de Raúl Asencio esta temporada
Intervenciones 30 Partidos de más de 90 minutos 16 Goles 2 asistencias Asistencias 1 Tarjetas amarillas 6 Expulsiones 1