«No forma parte de mi vocabulario»: el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, responde con dureza a la etiqueta de «bottle jobs» tras el perjudicial empate contra los Wolves
El Arsenal tambalea en su lucha por el título de la Premier League
Aunque el Arsenal sigue en una posición sólida en la lucha por el título de la Premier League, no logró ampliar a siete puntos su ventaja sobre su rival más cercano, el City, tras empatar de forma sorprendente con el Wolverhampton. Los goles de Bukayo Saka y Piero Hincapie habían dado al gigante del norte de Londres una cómoda ventaja, pero el golazo de Hugo Bueno provocó un final de infarto antes de que el disparo de Tom Edozie rebotara fortuitamente en Riccardo Calafiori y entrara tras un momento de falta de comunicación entre David Raya y Gabriel Magalhaes.
Los Gunners tienen ahora cinco puntos de ventaja sobre el City, habiendo jugado un partido más, pero la forma en que empataron a mitad de semana suscitó críticas, y algunos apostadores afirman que el equipo de Arteta corre ahora el peligro de dejarse llevar por la presión de las expectativas.
Arteta: «Los trabajos fáciles» no forman parte de mi vocabulario.
Una frase en particular ha ganado popularidad en los últimos días. «Bottle jobs» (trabajos fáciles) implica una falta de fortaleza mental por parte de un equipo que se espera que gane un partido cómodamente, y algunos aficionados han aprovechado el tropiezo del Arsenal contra el Wolverhampton para tachar al equipo de Arteta con ese término. Sin embargo, el propio español ha dicho que no definiría así a su equipo.
En la rueda de prensa previa al derbi del norte de Londres contra el Tottenham Hotspur, celebrado el domingo, declaró: «No forma parte de mi vocabulario y no lo veo así, porque no creo que nadie quiera hacer eso de forma intencionada. Yo no utilizaría esa palabra, pero eso es cosa mía.
Es una opinión individual, una perspectiva. Hay que respetarla. Eso es lo que dije después en la rueda de prensa. Si pierdes dos puntos contra el Wolves por cómo se desarrolló el partido, hay que aceptarlo.
Lo que me interesa mucho es el próximo partido, de qué estamos hechos, qué nos gusta de esto y cómo escribimos nuestro propio destino a partir de aquí».
Arteta mantiene la calma en la lucha por el título
Se siguen planteando dudas sobre si el Arsenal tiene la fortaleza mental necesaria para soportar la presión y ganar su primer título de liga desde la temporada 2003-04, pero Arteta reveló que no ha reaccionado con enfado en los últimos días tras el difícil partido del miércoles.
Añadió: «Esa no es una decisión que tenga que tomar. Los quiero y eso es todo, como a mis hijos, independientemente de cómo sean. No es lo que intento darles, es lo que necesitan. Necesitan la verdad. Hay un diagrama muy importante: el nivel de apoyo y las exigencias que les impones. Si quieres que las exigencias sean muy, muy altas, el apoyo también tiene que serlo. O no funciona.
«Créeme, las exigencias son muy altas. Ellos lo saben. Lo saben desde hace mucho tiempo. No va a ser un problema. Cuando no hemos estado a la altura, asumo toda la responsabilidad. No creo haber señalado nunca a un solo jugador o al equipo. Si hay alguien responsable, ese soy yo».
El Arsenal se enfrenta al decisivo derbi del norte de Londres.
La ventaja del Arsenal en lo más alto de la Premier League podría reducirse a solo dos puntos cuando se enfrente al Tottenham, su acosado rival local, el domingo, mientras que el City jugará el sábado por la noche contra el Newcastle United. Sin embargo, los augurios son buenos para los Gunners, que no han perdido un derbi del norte de Londres desde 2022.
Tras ese partido, el Arsenal recibirá al Chelsea en otro derbi londinense antes de visitar al Brighton y al Mansfield Town, este último en la quinta ronda de la FA Cup.
