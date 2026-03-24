Getty/GOAL
Traducido por
«No fichar a jugadores mediocres»: el dilema que plantean Edu y compañía en el fútbol actual, ahora que el Nottingham Forest vuelve a poner el puesto de director deportivo en el punto de mira
Los días en que Clough presumía de tener el control absoluto ya han quedado atrás
En la época en que Brian Clough llevaba al Forest a conquistar el título de la máxima categoría y a ganar dos Copas de Europa consecutivas, los entrenadores ostentaban un poder casi absoluto. Los propietarios aportaban los fondos para los nuevos fichajes, pero era el hombre en el banquillo quien identificaba a los objetivos y trazaba los planes sobre la mejor manera de integrar a esos refuerzos en un esquema táctico.
Ahora los entrenadores principales están de moda, y los que están en la banda deben rendir cuentas a varios niveles de liderazgo por encima de ellos. La lógica detrás de las múltiples capas de control siempre ha sido bastante sólida, ya que la presión y la responsabilidad se reparten entre varios, en lugar de recaer sobre una sola persona.
Sin embargo, contar con múltiples voces en cualquier debate siempre va a dar lugar a diferencias de opinión y a discusiones ocasionales. Eso podría considerarse positivo en algunos aspectos, ya que una mirada fresca a menudo detecta algo que otros han pasado por alto, pero la responsabilidad en cuanto a los resultados recaerá siempre en quienes eligen el equipo.
- Getty
El Forest ha hecho historia con cuatro entrenadores fijos en la temporada 2025-26
Si tienen en mente un estilo de juego concreto, las campañas de fichajes deberían ajustarse a esa filosofía. Cuando no es así, las divisiones no tardan en surgir. Eso es lo que ha ocurrido en el Forest durante una temporada en la que se han batido récords indeseables al nombrar a cuatro entrenadores fijos: Nuno Espírito Santo, Ange Postecoglou, Sean Dyche y Vitor Pereira han pasado por Trentside.
Se dice que Nuno se enfrentó a Edu, quien fue contratado por el enigmático propietario Evangelos Marinakis para supervisar los negocios de su grupo de clubes de fútbol profesional. Los dedos acusadores por las dificultades de los Reds —que han dado lugar a otra lucha por el descenso— se han apuntado principalmente en dirección a Edu. Se dice que fue destituido tras solo ocho meses en el cargo directivo.
¿Es el modelo del director deportivo algo positivo o una fuente de problemas?
El exdelantero del Forest, Harewood, en declaraciones exclusivas a GOAL a través del sitio web afiliado a casinos europeos Casino Zonder Cruks, respondió así cuando se le preguntó si el modelo de director deportivo es una receta para el desastre: «Lo es. Sí y no. Los jugadores que está fichando son buenos. Pero simplemente no son los jugadores que encajan en la filosofía del entrenador, en cómo él ve que quiere jugar.
«Cada entrenador tiene su propia forma de hacer las cosas y su propia visión. Y tienen jugadores que encajan en su molde. Pero, al mismo tiempo, los entrenadores y los propietarios no están fichando a jugadores mediocres. Son buenos jugadores. Solo se necesita un buen entrenador para sacarles el máximo partido. Así que ese es otro escollo.
«Los jugadores que están en el Forest son buenos jugadores. Todos ellos son muy buenos jugadores. Pero, por alguna razón, los entrenadores no han creído en lo que esos jugadores son capaces de hacer para lo que él quiere que hagan. Lo cual siempre es difícil.
«Pero para eso te han traído. Así que, si vas a asumir el cargo de entrenador, antes de nada tienes una reunión, haces tu trabajo de investigación y te dicen qué jugadores tienes. Si sabes eso, sabes que vas a trabajar con esos jugadores. Así que sabes de antemano lo que tienes que hacer.
«A veces también hay que verlo desde el otro lado. Si un entrenador llega para hacerse cargo de un club y ve lo que hay y lo que hay que hacer, esos son los jugadores con los que tiene que lidiar y con los que tiene que trabajar para intentar sacar lo mejor de ellos».
- Getty/GOAL
La lucha por el descenso en la Premier League: ¿Podrá el Forest evitar las ventas de verano?
La falta de regularidad ha sido un problema para el Forest, tras haber terminado séptimo y haberse clasificado para las competiciones europeas en la temporada 2024-25. Se considera que el mercado de fichajes ha contribuido de manera significativa a este repentino cambio de suerte, ya que se han incorporado jugadores que no encajan con el estilo de fútbol que les permitió escalar posiciones en la clasificación de la Premier League.
Los Reds luchan ahora por mantenerse en la máxima categoría, con el equipo a flote por el momento, y ya se especula sobre lo que deparará la próxima ventana de fichajes. A Pereira, que ha visto a su equipo alcanzar los cuartos de final de la Europa League, le quedan siete partidos para asegurarse de que este verano no se produzca una fuga masiva de los mejores talentos del City Ground.