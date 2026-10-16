«No falta talento, pero...»: Rafa Benitez analiza los problemas tácticos que aquejan al fútbol italiano

En declaraciones a La Gazzetta dello Sport, Benitez rechazó la idea de que Italia carezca de jugadores de calidad, aunque reconoció la crisis general. «Atraviesa dificultades, como demuestran los tres Mundiales a los que Italia no se ha clasificado, pero hay distintos problemas que abordar», explicó Benitez. A su juicio, los problemas estructurales están en los clubes y en los sistemas de formación de jóvenes, no en la falta de jugadores de élite.

«Por un lado, están los clubes, sus decisiones e inversiones. Por otro, la selección nacional, el sistema de formación de jóvenes y el talento disponible, que no creo que falte», afirmó.