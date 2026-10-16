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«No falta talento, pero...»: Rafa Benitez analiza los problemas tácticos que aquejan al fútbol italiano
La actual crisis defensiva del fútbol italiano
Tras un pésimo comienzo en la Champions League, los clubes de la Serie A solo lograron una victoria en ocho partidos. En la primera jornada, el Como consiguió el único triunfo italiano al derrotar al Leipzig, mientras que la Roma empató ante el Fenerbahce. Por su parte, el Inter y el Nápoles perdieron contra el Real Madrid y el Arsenal, respectivamente. La situación empeoró en la segunda jornada, cuando cayeron los cuatro equipos: el Inter perdió ante el Brujas, la Roma cayó ante el Real Madrid, el Nápoles perdió contra el Villarreal y el Como cayó ante el Feyenoord. Esta mala racha pone de manifiesto un problema de fondo.
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El talento de primer nivel sigue ahí pese a los problemas tácticos
En declaraciones a La Gazzetta dello Sport, Benitez rechazó la idea de que Italia carezca de jugadores de calidad, aunque reconoció la crisis general. «Atraviesa dificultades, como demuestran los tres Mundiales a los que Italia no se ha clasificado, pero hay distintos problemas que abordar», explicó Benitez. A su juicio, los problemas estructurales están en los clubes y en los sistemas de formación de jóvenes, no en la falta de jugadores de élite.
«Por un lado, están los clubes, sus decisiones e inversiones. Por otro, la selección nacional, el sistema de formación de jóvenes y el talento disponible, que no creo que falte», afirmó.
Perder la histórica capacidad de defender
El entrenador español se mostró entonces de acuerdo con las opiniones de Massimiliano Allegri y Fabio Capello sobre las debilidades tácticas. «Reflexioné sobre algo que dijo Allegri, que creo que también ha dicho Capello, y estoy de acuerdo», señaló Benitez. «Italia ha perdido la capacidad de defender, una de las señas de identidad de una cultura futbolística que fue dominante durante mucho tiempo. También tiene futbolistas de primer nivel en defensa: Donnarumma es quizá el mejor portero del mundo, Calafiori es titular en el Arsenal, Bastoni es un pilar del Inter y Dimarco es un carrilero que puede hacer daño a los rivales cuando se incorpora al ataque».
- Getty Images Sport
¿Qué les espera a los clubes italianos?
De cara a la tercera ronda de la Champions League, los equipos italianos tienen una oportunidad crucial para reaccionar. El Napoli se enfrenta al Bodo/Glimt, la Roma al Slovan Bratislava, el Como al Manchester United y el Inter al Shakhtar. Para recuperarse, Benitez concluyó que los clubes deben «centrarse en los jugadores jóvenes y en un estilo de juego equilibrado» y dejar atrás los sistemas de marcaje individual que los dejan expuestos.
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