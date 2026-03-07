«No estoy seguro de las reglas»: Phil Parkinson lamenta la tarjeta roja del Wrexham, ya que el entrenador estaba «seguro» de que los Red Dragons vencerían al Chelsea en un emocionante encuentro de la FA Cup

El Chelsea sobrevivió a un gran susto y derrotó al Wrexham en un dramático encuentro que requirió tiempo extra tras terminar 2-2 después de 90 minutos. El Wrexham parecía estar a punto de dar la sorpresa cuando Callum Doyle les adelantó en el minuto 78. Sin embargo, los Blues encontraron un salvavidas en el último momento gracias al defensa Josh Acheampong, que empató el marcador en el minuto 82.

En el minuto 93, el VAR intervino para expulsar a Dobson tras una dura entrada para detener un rápido contraataque, lo que dio a los visitantes una ventaja numérica justo antes de que el partido entrara en la prórroga.

El impulso cambió después, cuando Garnacho marcó en el minuto 96 para dar la ventaja al Chelsea. El delantero brasileño Joao Pedro selló la victoria con el cuarto gol en el minuto 120+5. El Chelsea sigue adelante en su intento de desbancar al actual campeón, el Crystal Palace, que derrotó al Manchester City en la final de la temporada pasada.

Parkinson expresó su frustración tras el pitido final, ya que creía que su equipo estaba a punto de lograr una histórica sorpresa antes de la expulsión. En declaraciones a BBC Sport, dijo: «En la segunda parte creo que fuimos el mejor equipo y estaba seguro de que íbamos a ganar. El árbitro sacó una tarjeta amarilla. No estoy seguro de las reglas, es la primera vez que tenemos VAR y tiene que ser claro y obvio para anularla. Creo que el árbitro podría haberlo dejado en tarjeta amarilla».