Tras una noche dramática en Wembley en la que España remontó para ganar, el extremo del Barcelona Anthony Gordon se mostró rotundo sobre la posición de Inglaterra en el fútbol mundial. El exjugador del Everton, que marcó un gran gol del empate esa noche, sugirió que Inglaterra está ahora en el mismo plano táctico y técnico que el equipo de Luis de la Fuente. Sin embargo, Roy Keane, en su papel de comentarista para ITV Sport, no se mostró en absoluto convencido por la lógica del delantero y señaló el reciente palmarés de España como la prueba definitiva de la diferencia entre ambas naciones.

Keane ofreció una valoración característicamente contundente de la situación, dejando claro que la confianza no equivale necesariamente a la calidad. En respuesta al delantero de Inglaterra, Keane dijo en ITV Sport: "No estoy de acuerdo con Gordon, creo que hay una diferencia. Creo que la hay, obviamente [España es] campeona del mundo, campeona de Europa". Los comentarios del irlandés subrayaron una noche en la que Inglaterra mostró destellos de brillantez, pero terminó cediendo ante una España que parece tener una ventaja psicológica y técnica en los momentos de máxima presión, especialmente después de que Mikel Oyarzabal repitiera sus heroicas de la final de la Eurocopa 2024 para marcar el gol de la victoria.