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«¡No estoy de acuerdo!»: Roy Keane tumba la afirmación de Anthony Gordon de que Inglaterra está al mismo nivel que la campeona del Mundial, España
Keane rechaza la valoración optimista de Gordon
Tras una noche dramática en Wembley en la que España remontó para ganar, el extremo del Barcelona Anthony Gordon se mostró rotundo sobre la posición de Inglaterra en el fútbol mundial. El exjugador del Everton, que marcó un gran gol del empate esa noche, sugirió que Inglaterra está ahora en el mismo plano táctico y técnico que el equipo de Luis de la Fuente. Sin embargo, Roy Keane, en su papel de comentarista para ITV Sport, no se mostró en absoluto convencido por la lógica del delantero y señaló el reciente palmarés de España como la prueba definitiva de la diferencia entre ambas naciones.
Keane ofreció una valoración característicamente contundente de la situación, dejando claro que la confianza no equivale necesariamente a la calidad. En respuesta al delantero de Inglaterra, Keane dijo en ITV Sport: "No estoy de acuerdo con Gordon, creo que hay una diferencia. Creo que la hay, obviamente [España es] campeona del mundo, campeona de Europa". Los comentarios del irlandés subrayaron una noche en la que Inglaterra mostró destellos de brillantez, pero terminó cediendo ante una España que parece tener una ventaja psicológica y técnica en los momentos de máxima presión, especialmente después de que Mikel Oyarzabal repitiera sus heroicas de la final de la Eurocopa 2024 para marcar el gol de la victoria.
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Las ocasiones desaprovechadas de Inglaterra en Wembley
El partido podría haber contado una historia muy distinta para los hombres de Tuchel si los momentos clave hubieran caído de su lado. Harry Kane había puesto inicialmente a Inglaterra con una ventaja de 2-1 antes del descanso, pero la noche del capitán se torció cuando falló un penalti crucial en la segunda parte. Un resbalón en el momento decisivo hizo que el balón se marchara fuera, y el impulso cambió casi de inmediato. Alex Baena igualó el marcador antes de que Oyarzabal golpeara al final para romper una vez más el corazón de los ingleses, demostrando que La Roja posee una pegada de la que los anfitriones carecen actualmente en los grandes momentos.
Gordon se mantuvo desafiante pese al resultado, insistiendo en que los pequeños detalles del partido no reflejaban una diferencia de nivel. En declaraciones a ITV Sport, afirmó: "No creo que haya una diferencia [con España], siento que estamos ahí. Podemos ganar ese partido con mucha facilidad. Si entra el penalti, podemos seguir adelante y ganar el partido. A toro pasado siempre es fácil decir eso. Pero me sentí bien en el partido. No creo que haya una diferencia y creo que, si jugáramos contra ellos en la final, habría tenido confianza. Tener confianza no siempre se traduce en una victoria, pero creo que esta noche habéis visto aquí que somos un gran equipo".
Diferencias tácticas y control de la posesión
La derrota puso de relieve las dificultades que sigue teniendo Inglaterra para marcar el ritmo a través de la posesión ante rivales de primer nivel, pese a su peligro al contraataque. Actualmente encuadrado en el Grupo 3 de la Liga A de la Nations League junto a Croacia y la República Checa, el equipo de Tuchel debe reponerse rápido mientras se prepara para medirse a la República Checa en su próximo partido, el martes.
Reflexionando sobre estos matices tácticos en la zona mixta tras el partido, Gordon dijo a Sky Sports News: "Lo que dije entre semana iba principalmente sobre ellos, sobre cómo controlan, y son increíbles en eso; son los mejores. No significa que nosotros no seamos buenos en eso; lo somos. Simplemente no somos tan buenos como ellos, en mi opinión. Pero somos mejores en otras cosas. Creo que mi gol lo resumió. Lo directos que fuimos, lo rápido que fuimos de una portería a la otra. De eso estaba hablando, de ese estilo de juego directo. Que también es pulcro y ordenado, solo que a nuestra manera inglesa".
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El camino del equipo de Tuchel en la Nations League continúa
Tras el choque del martes con la República Checa, Inglaterra continuará esta ventana internacional con un viaje para medirse a Croacia el 3 de octubre, antes de recibir a la República Checa en el partido de vuelta el 6 de octubre. Después de asegurar el ascenso de nuevo a la máxima categoría tras pasar la temporada pasada en la Liga B, Inglaterra aspira a recuperar impulso en una competición en la que su mejor resultado sigue siendo el tercer puesto de la campaña inaugural 2018-19.
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