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«¡No estoy aquí para hacer trampas!» - Sergio Ramos responde al fracaso de la compra del Sevilla tras la intervención de La Liga
La OPA fracasó antes de plazo.
Según The Athletic, fracasó el acuerdo de 444 millones de euros que permitiría a un consorcio liderado por Ramos comprar el 85 % del Sevilla. Las negociaciones se rompieron tras modificar el grupo, con inversores mexicanos, su propuesta financiera en una reunión de última hora. Los accionistas del club consideraron la nueva estructura incoherente, dejando al club andaluz, en apuros económicos, sin la inversión vital antes del plazo de exclusividad del 31 de mayo.
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Ramos defiende la integridad empresarial
Ramos rechazó enérgicamente ante la prensa cualquier acusación de irregularidad sobre la propuesta modificada. Declaró: «Quiero dejar claro que estoy aquí para hablar solo del Sevilla y responderé lo que pueda, respetando la confidencialidad. A pesar de las advertencias, asumo las consecuencias y cuento de primera mano lo sucedido. Hemos presentado un proyecto sólido para que el Sevilla recupere su lugar.
«Todos saben que la situación del club es muy delicada. Nuestro grupo inversor quería ayudar a garantizar su viabilidad. Durante las negociaciones las posturas evolucionaron, no solo por nuestra parte. Empezamos ofreciendo 3,175 € por acción para adquirir el 85 % del club, pero se recomendó ampliar el capital a 120 millones de euros, no a 80. Con la propuesta final buscamos asegurar la viabilidad financiera del club, por lo que aumentamos la ampliación de capital. La única diferencia es que el pago de las acciones se realizará en dos plazos. Desde el miércoles no hemos recibido respuesta.
Sigo en Sevilla y estoy dispuesto a escucharles. Es la primera vez que me siento aquí como empresario y no como futbolista. Respeto a todo el mundo, aunque considero que esas palabras están fuera de lugar. Presentamos la oferta siguiendo las directrices de LaLiga. El Sevilla necesita una ampliación de 120 millones, no de 80. No pido que las acciones valgan menos, sino que los accionistas también apuesten por la viabilidad del club.
«Si el Sevilla es lo más importante, deberían ayudarnos. No robamos ni engañamos a nadie. DMI ha estado conmigo desde el principio y se está distorsionando la realidad. El dinero proviene íntegramente del Banco Santander y de otro banco internacional, sin límites. Si esto no se concreta, será porque se apruebe una ampliación de capital de 120 millones y aparezca una oferta superior a la nuestra».
El consorcio no pierde la esperanza
A pesar de las tensiones públicas y de una declaración de los accionistas que aseguraba que no habían incumplido la carta de intenciones, Ramos mantuvo la esperanza de salvar el acuerdo: «Estamos tranquilos; en ningún momento hemos incumplido la negociación ni la carta de intenciones. Espero que me vuelvan a llamar y sigo confiando en el acuerdo.
Nuestra oferta es buena para los accionistas y para el club. Quiero que se cierre el acuerdo. El tiempo se acaba: la ampliación de capital debe cerrarse antes del 30 de junio, pues la situación del club es delicada. Nuestra propuesta se ha explicado de forma imprecisa y deseo que los aficionados del Sevilla la conozcan. Si esto ha motivado que Del Nido Benavente se sume al resto de accionistas, me alegraré si la operación logra ese objetivo.
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El Sevilla busca nuevas inversiones
El Sevilla busca compradores para sanear sus finanzas antes del mercado de verano. Debe completar una ampliación de capital de 120 millones de euros antes del 30 de junio para compensar las pérdidas de los últimos cuatro años. Mientras, Ramos sigue sin equipo tras dejar el Monterrey, y su futuro a largo plazo aún es incierto.