«En la fase de grupos fue el gran punto débil», afirmó el experto de Prime Höwedes, refiriéndose al defensa central y capitán del PSG, antes del partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones del martes por la noche.
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«No están al nivel del Bayern»: dos campeones del mundo señalan el punto débil del PSG
El Bayern venció 2-1 en París en la fase de grupos de la Liga de Campeones. Marquinhos tuvo un mal partido y quedó mal parado en el gol de Luis Díaz que puso el 0-2 provisional.
Hummels, que también es comentarista en Prime, coincidió con Höwedes y apuntó a Marquinhos como el punto débil del PSG: «Creo que no estaba preparado para esa presión tan intensa del Bayern», dijo el exinternacional alemán. «No parecía estar a la altura del ritmo. En realidad lo está, pero me imagino que hoy eso le ronda un poco por la cabeza».
Por eso, como jugador del Bayern, intentaría presionarlo siempre que tuviera el balón para volver a generarle inseguridad. La pareja de centrales del París, Marquinhos y el exjugador del Fráncfort Willian Pacho, es buena, pero a mi juicio no está al nivel del Bayern», concluyó Hummels.
- AFP
Marquinhos se está convirtiendo en el hombre clave del PSG en los partidos importantes.
Marquinhos llegó al PSG en 2013 y, tras más de una década, se convirtió en un icono del club. Durante años buscó sin éxito la Liga de Campeones, pero la temporada pasada, a sus 31 años, por fin llevó al equipo francés a ganar el título.
Esta temporada, Marquinhos se ha convertido en el hombre de los partidos importantes. El capitán ya no es titular y solo ha jugado uno de los últimos nueve encuentros de la Ligue 1. Sin embargo, en la Liga de Campeones Luis Enrique no prescinde de él: ha jugado doce de catorce partidos, incluido el del martes contra el Bayern. En cuartos de final, ante el Liverpool (2-0), protagonizó una espectacular acción defensiva que aún se recuerda.
Tras la ida en París, el miércoles de la próxima semana visitará Múnich para la vuelta. El ganador se medirá a finales de mayo en la final de la Liga de Campeones de Budapest al Arsenal o al Atlético de Madrid.
PSG contra FC Bayern de Múnich: las alineaciones
Alineación del PSG
Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Zaire-Emery - Kvaratskhelia, Doue, Dembélé
Alineación del Bayern
Neuer - Stanisic, Upamecano, Tah, Davies - Kimmich, Pavlovic - Olise, Musiala, Díaz - Kane