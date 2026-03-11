AFP
«No estábamos preparados»: Mikel Arteta critica a los jugadores del Arsenal por su «falta de urgencia», mientras el Bayer Leverkusen les devuelve la pelota con un gol a balón parado
Arteta lamenta un costoso error defensivo
En la rueda de prensa posterior al partido, Arteta expresó su frustración tras elempate 1-1 del Arsenal contra el Bayer Leverkusen en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Los visitantes vieron cómo Robert Andrich marcaba de córner poco después del descanso, lo que llevó al entrenador a destacar la costosa falta de atención de su equipo, precisamente la debilidad que su equipo suele aprovechar en las jugadas a balón parado.
Centrándose en el fallo defensivo, no se anduvo con rodeos en cuanto a la preparación. «Siempre hay dos caras de la moneda. Una es el elemento del rival que aprovechó esa debilidad y esa falta de atención o urgencia en ambas situaciones, y la otra somos nosotros, porque lo sabíamos, les mostramos tres vídeos del fin de semana pasado de tres maneras diferentes, y no estábamos preparados para ello, y nos pillaron».
Havertz regresa con emoción
A pesar de sufrir durante gran parte de la segunda mitad, el equipo visitante encontró un salvavidas en Havertz contra su antiguo equipo. El delantero alemán se adelantó para convertir con confianza un penalti ganado por el suplente Noni Madueke, lo que garantiza que todo quedará por decidir cuando los equipos se enfrenten de nuevo en el norte de Londres la próxima semana.
El entrenador se mostró encantado con la compostura del delantero en una noche especial. «Sí, qué compostura tuvo al lanzarlo y sí, el fútbol es un juego divertido y da lugar a historias especiales, y él, al volver aquí después de tanto tiempo, habiendo formado parte de este club, venir aquí y marcar un gol tan importante, creo que es un gran momento», señaló Arteta, antes de añadir: «Me gustó que, emocionalmente, entendiéramos lo que teníamos que hacer».
Saka sustituyó a la amenaza dinámica.
La sustitución de Bukayo Saka, cuando el equipo buscaba el empate, causó sorpresa, pero la audaz decisión táctica dio sus frutos cuando Madueke provocó el decisivo penalti. El entrenador defendió el cambio, insistiendo en que se necesitaba un tipo diferente de amenaza ofensiva para romper el sólido bloque defensivo del Leverkusen en los últimos compases del partido.
Al explicar los motivos de la sustitución, Arteta elogió el impacto inmediato del extremo. «Pensé que necesitábamos algo más y Noni ha estado contribuyendo y siendo una verdadera amenaza, así que decidí hacer el cambio», explicó. «No es ninguna sorpresa, porque esa es su mayor cualidad. Es muy valiente al hacerlo y Noni es una verdadera amenaza. Tener a un jugador con esa capacidad cuando lo necesitas y que entre en juego como lo hizo él, es un gran mérito para él».
Falta la chispa creativa
Durante toda la primera parte, el equipo inglés dominó la posesión, pero le costó encontrar el último pase decisivo. Arteta admitió que sus jugadores ofensivos deben mejorar drásticamente su eficacia para progresar, y destacó la ausencia del capitán Martin Odegaard.
«Martin tiene cualidades diferentes, pero contamos con jugadores con mucho talento. La ejecución de muchas acciones, obviamente, tiene que estar a otro nivel», concluyó. «Quieres crear mucho más peligro dentro y alrededor del área, y hoy, en muchas ocasiones, no ha sido así. Es parte del fútbol. Hay que reaccionar después de eso, y sobre todo porque es algo que hicimos después de recuperar el balón, dejamos demasiado espacio».
