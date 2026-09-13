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«¡No estaba contento conmigo mismo!»: por qué Julian Brandt se negó a celebrar su impresionante volea ante el Ajax
Brandt desencadena la contundente reacción del Ajax
Julian Brandt abrió el marcador con una brillante volea en la contundente victoria del Ajax por 5-1 ante el Fortuna Sittard en la Eredivisie. Después de una gran parada de Marc ter Stegen para negar el gol a Ole Romeny, el mediapunta alemán marcó en el minuto 35 para encaminar el triunfo visitante.
Aunque Anthony Descotte empató tras el descanso, otros goles de Thilo Kehrer, Davy Klaassen, Kasper Dolberg y Youri Baas sellaron una victoria convincente.
El resultado supuso la respuesta ideal del Ajax tras su derrota nacional de la semana anterior.
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El mediapunta explica la ausencia de celebración del gol
A pesar de romper el empate con un esfuerzo espectacular, Brandt optó por una celebración notablemente discreta. Hablando con ESPN NL tras el partido, el jugador de 30 años reveló que la frustración por su propio rendimiento inicial le impidió celebrarlo con efusividad.
Admitió haber cometido varios errores por descuido en posesión antes de encontrar el gol.
«No estaba realmente contento con mi rendimiento en la primera parte», explicó Brandt. «Tuve algunos balones imprecisos y pases fáciles con los que no estaba contento. Para mí, fue un momento para expresar mis sentimientos en lugar de correr por ahí celebrándolo. De todos modos, no soy ese tipo de jugador que celebra de forma exagerada».
Centrocampista alemán insta a la plantilla a eliminar los errores ingenuos
Al reflexionar sobre el desarrollo del partido, Brandt señaló que el Ajax permitió al Fortuna tener breves fases de control debido a pérdidas innecesarias. Advirtió a sus jóvenes compañeros de equipo de que rivales de mayor nivel castigarán esos fallos si no mejoran la conservación del balón.
Sin embargo, elogió la capacidad del equipo para detectar el peligro cerca del área y marcar un gol crucial que abrió el partido.
«Tenemos momentos en los que cometemos errores por descuido en la posesión del balón, un poco ingenuos a veces», señaló Brandt. «Es normal con muchos jugadores nuevos y jóvenes, pero tenemos que trabajar para evitar estas pequeñas cosas. Si encajas goles en futuros partidos, todo se vuelve más difícil».
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Brandt asegura estar completamente recuperado antes de un calendario cargado
Al referirse a su estado físico, Brandt confirmó que por fin ha alcanzado el 100 % de su mejor forma tras perderse parte de la pretemporada. Citó los sólidos datos de rendimiento de los recientes partidos contra el PEC Zwolle como prueba de que sus métricas de esprint y velocidad se han recuperado por completo.
El centrocampista subrayó que se siente completamente preparado para el exigente calendario que tiene por delante.
«Ahora estoy al 100 %», añadió Brandt. «Mis datos físicos, como los esprints y la velocidad, fueron realmente buenos. Estoy listo para la ajetreada semana que tenemos por delante y con ganas de más».
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