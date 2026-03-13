El Real Madrid parece estar considerando vender a uno de sus centrocampistas. Según informa el periodista Matteo Moretto en Radio Marca, Eduardo Camavinga «no es intransferible». Al parecer, el internacional francés podría abandonar el club por una cantidad superior a los 50 millones de euros.
«¡No está en venta!» ¿Podrá este jugador estrella del Real Madrid cambiar de equipo por 50 millones de euros?
Según esto, ya hay algunos clubes de la Premier League que han mostrado su interés por el jugador de 23 años. Entre ellos se encuentra el Liverpool FC, que ya en enero se habría puesto en contacto con él para un posible traspaso en verano.
En cualquier caso, Camavinga tiene suficientes opciones. El acaudalado Al-Ittihad también estaría interesado en el versátil defensa, que en el pasado también ha tenido que ayudar a menudo como lateral izquierdo.
¿El Real Madrid sustituirá a Camavinga por Rodri?
Camavinga podría ser víctima de una posible nueva incorporación, aunque en el Real Madrid se sigue hablandodeRodri, del Manchester City, para un traspaso en verano, que probablemente también estaría disponible por 50 millones de euros.
En cualquier caso, está claro que el Real Madrid quiere reforzarse con un centrocampista en verano, mientras que Camavinga carece de la consistencia necesaria, sobre todo en la temporada actual.
Si al comienzo de la temporada se vio frenado por una lesión en el tobillo, posteriormente alternó entre la alineación titular y el banquillo, disputando menos de la mitad de los partidos desde el principio.
Camavinga seguirá en el Real Madrid hasta 2029
El contrato de Camavinga, que en 2021 pasó del Stade Rennes a la capital española por 31 millones de euros, sigue vigente hasta 2029. Sin embargo, desde el punto de vista deportivo no parece indispensable y, desde el punto de vista financiero, aportaría al Real Madrid el dinero necesario para reforzar notablemente el centro del campo, por ejemplo, con Rodri.
Camavinga en el Real Madrid: estadísticas de rendimiento 2025/26
Concurso Partidos Goles LaLiga 19 1 Liga de Campeones 9 1 Copa del Rey 1 0 Supercopa 2 0