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«No está en venta»: Gianni Infantino expone los planes de reforma de la FIFA después de que se retire la controvertida propuesta de la FFE
Infantino se mantiene firme sobre la independencia de la FIFA
Infantino ha enviado un mensaje desafiante a sus críticos, al afirmar que «los procesos democráticos, la independencia y la autoridad deportiva de la FIFA nunca estuvieron en venta». El presidente del organismo rector del fútbol mundial hizo esta declaración en una carta formal enviada a los miembros del Consejo de la FIFA y a los presidentes de las 211 federaciones miembro.
Este movimiento se produce mientras Infantino intenta dejar atrás las consecuencias de la abandonada propuesta FIFA Forward Enterprise (FFE), que había provocado una importante reacción en contra en todo el fútbol. «No están en venta y nunca lo estarán», añadió, reforzando su postura de que la organización no comprometerá su control sobre este deporte por una inversión externa.
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Infantino aclara la descartada propuesta FFE de la FIFA
El controvertido plan de la FFE, que recientemente se filtró a los medios, habría supuesto un cambio significativo en la forma en que se gestionan los principales torneos de la FIFA. Según el acuerdo propuesto, un fondo de inversión estadounidense habría adquirido una participación tanto en el Mundial masculino como en el femenino, junto con otras grandes competiciones de la FIFA.
Sin embargo, tras la presión interna y externa, el proyecto ha sido descartado oficialmente. Infantino utilizó su última comunicación para aclarar que la iniciativa nunca pretendió ceder la autoridad deportiva, aunque reconoció que la filtración prematura del plan había causado una gran alarma y malentendidos entre las federaciones miembro.
Una nueva hoja de ruta para la reforma de la gobernanza
En respuesta a la tensión creada por la situación de la FFE, Infantino ha planteado dos vías distintas para la reforma institucional de cara a la próxima reunión del Consejo de la FIFA del 15 de octubre. La primera propuesta implica una revisión importante de cómo el organismo gestiona sus proyectos más relevantes. «En primer lugar, pediré al Consejo que determine si desea encargar una revisión externa e independiente del actual marco de gobernanza de la FIFA para las grandes iniciativas estratégicas y recomendar posibles mejoras», escribió Infantino.
El segundo pilar de su plan de reforma se centra en ampliar el diálogo entre la dirección central en Zúrich y los distintos organismos regionales que gobiernan este deporte a nivel global. Afirmó: «En segundo lugar, propondré que el Consejo establezca una consulta directa, estructurada y de duración limitada con las confederaciones, las asociaciones miembro y las partes interesadas pertinentes sobre cómo puede reforzarse aún más la toma de decisiones de la FIFA».
Añadió: «La consulta invitaría a presentar propuestas específicas sobre una participación institucional más temprana, las funciones respectivas del Presidente, el Bureau, el Consejo y el Congreso, y formas prácticas de reforzar la transparencia, la participación y la rendición de cuentas en las grandes iniciativas estratégicas».
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Aprendiendo de la controversia de la FFE
Al abordar directamente el colapso del proyecto de la FFE, Infantino admitió que el proceso mediante el cual se presentó la idea fue defectuoso. Señaló que la propuesta llegó al dominio público antes de que concluyera el proceso institucional oficial, lo que generó la «impresión de que ya se habían tomado decisiones» cuando no era así.
Según el presidente, el proyecto seguía siendo una mera sugerencia que siempre dependía de la luz verde del Consejo de la FIFA. Sin embargo, la retirada del plan ha servido como catalizador de estas nuevas ideas de reforma. Infantino señaló que «esta experiencia ha reforzado una idea simple: un objetivo valioso debe ir acompañado de un proceso que inspire confianza».
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