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«No está en ese grupo»: Enzo Maresca explica por qué Phil Foden fue descartado de la jerarquía de capitanes del Manchester City pese a ser «de la casa»
La jerarquía de liderazgo, confirmada en el Etihad
Maresca ya ha decidido oficialmente el grupo de liderazgo del Manchester City para la nueva temporada, pero hubo una ausencia destacada: Foden. El jugador de 26 años, que ha sido un fijo en el primer equipo desde su irrupción procedente de la cantera, fue considerado para asumir un papel, pero finalmente se quedó sin sitio en el cuarteto principal.
El técnico confirmó que esta temporada las funciones oficiales del brazalete se repartirán entre cuatro personas concretas. "El capitán es Ruben [Dias], Erling [Haaland], Marc Guehi y Gianluigi Donnarumma", dijo el entrenador a los periodistas en su rueda de prensa del viernes al aclarar la jerarquía. Mientras que Dias y Haaland representan el núcleo ya consolidado de la plantilla, la inclusión de estrellas relativamente nuevas como Guehi y Donnarumma pone de relieve un nuevo enfoque del liderazgo bajo el nuevo cuerpo técnico.
- Craig Mercer
Por qué Foden se perdió la convocatoria oficial
Maresca no tardó en reconocer la importancia de Foden en la identidad del club, al referirse a él como un "chico de la casa" por sus raíces locales y su larga conexión con la afición del City. Sin embargo, el italiano explicó que priorizó a jugadores con experiencia previa específica como capitanes al cerrar su elección. El técnico del City profundizó en su razonamiento respecto al Jugador del Año de la PFA 2023-24, y admitió que fue una decisión difícil de tomar.
"En primer lugar, porque Marc ya era capitán en el Palace", dijo Maresca. "Así que tiene experiencia. Gigio es el capitán de la selección italiana, así que tiene experiencia. La razón por la que me decidí por ellos es porque veo que pueden ayudar a sus compañeros y al vestuario a comportarse de la manera correcta".
Añadió: "Estos son los cuatro que van a ser los capitanes. Pero también estaba pensando en Phil, porque Phil es uno de los chicos de la casa. No está en ese grupo, pero para mí también es uno de los capitanes, uno de los jugadores que pertenecen a ese grupo".
Cambios de posición para la estrella de Inglaterra
Más allá del debate sobre la capitanía, Maresca también ha estado abordando el papel de Foden dentro de su sistema táctico. El versátil atacante ha pasado las primeras semanas de la temporada de la Premier League actuando en la banda derecha, en gran medida debido a una lesión de Jeremy Doku.
«Creo que la mejor posición de Phil es por dentro», insistió el técnico italiano. «Pero está haciendo un esfuerzo para ayudar al equipo. Porque en los dos primeros partidos no teníamos opciones en las bandas, porque Jeremy estaba lesionado.
«No hay duda de que la posición de Phil por dentro es mucho mejor. Pero estoy muy, muy contento con Phil desde el primer día. Está trabajando muy bien e incluso cuando ha jugado abierto en los dos últimos partidos, estuvo bien».
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La capacidad de adaptación y el camino a seguir
La disposición de Maresca a utilizar a Foden en varias funciones habla del alto coeficiente futbolístico del jugador y de su calidad técnica. El técnico cree que los talentos de élite deben ser capaces de desempeñar múltiples tareas por el bien del colectivo, especialmente durante las crisis de lesiones. Elogió la actitud de Foden ante estos ajustes tácticos y señaló que el jugador se ha mantenido profesional a pesar de no jugar en su zona preferida de mediapunta durante todos los partidos.
El técnico concluyó reafirmando su fe en la capacidad de Foden para influir en los partidos desde cualquier punto de la línea de ataque, y dijo: "Se puede ver que dentro del campo está mucho mejor. Pero al final, Phil va a jugar en una posición diferente. Porque es un buen jugador y los buenos jugadores pueden jugar en diferentes posiciones".
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