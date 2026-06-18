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«¡No está bien!»: Paul Scholes admite que Cristiano Ronaldo es un «problema» para Portugal y afirma que su excompañero en el Manchester United estará «muy cabreado» por el hat-trick de Lionel Messi en el Mundial
Un antiguo compañero de equipo da la voz de alarma
La sexta participación de Ronaldo en un Mundial empezó con un empate ante la República Democrática del Congo en Houston. João Neves abrió el marcador, pero Yoane Wissa igualó y Portugal no pudo ganar, lo que colocó al cinco veces Balón de Oro en el centro de un debate táctico.
En el pódcast «The Good, The Bad & The Football», Scholes fue contundente: «Es difícil para el entrenador», admitió. «Hablamos en “Stick to Football” y le pregunté fuera de cámara: “¿Es un problema para ti?”, porque creo que lo es». A los 41 años solo debería ser titular como portero».
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El factor Messi y Mbappé
Scholes cree que la frustración de Ronaldo aumenta al ver las hazañas de sus rivales de siempre. Mientras el delantero del Al-Nassr no realizó ningún disparo ni ganó un duelo en la primera parte contra la República Democrática del Congo, Messi marcó un hat-trick y Mbappé un doblete en sus debuts.
Scholes cree que estas actuaciones pesarán en la mente de Ronaldo. «Cristiano estará muy cabreado porque Lionel Messi ha marcado un hat-trick y Kylian Mbappé, dos goles… Le estará matando», añadió el excentrocampista inglés. «Me da pena Martínez, que intenta aceptarlo y dice: “Tengo al mejor goleador del mundo”, pero sabe que eso perjudica a su equipo».
Un obstáculo táctico a los 41 años
Scholes critica que Portugal no pueda mantener alta intensidad y transiciones rápidas con un Ronaldo veterano. Asegura que, a su edad, no aguanta 90 minutos al máximo nivel y que, aunque marca goles con la pelota, le falta movilidad en contraataques.
Scholes añadió: «Seguirá marcando goles si el equipo tiene la pelota, pero en los partidos de ida y vuelta su movimiento a los 41 años es un problema. Portugal no tiene un ‘9’ excepcional, pero necesita alguien que corra. Para mí, debería jugar solo los últimos 15 minutos. Tal vez se pueda aceptar que un central o un portero juegue a esa edad, pero no un delantero centro».
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Martínez apoya a su capitán
A pesar de las críticas y de su discreta actuación, Martínez no ha insinuado que vaya a dejar fuera a su capitán para el próximo partido de Portugal contra Uzbekistán. El exentrenador del Everton defendió su decisión de mantener a Ronaldo en el campo durante todo el empate contra la República Democrática del Congo, argumentando que su eficacia ante la portería justifica su presencia.
Martínez declaró: «El delantero debe permanecer cerca del área pequeña y recibir el balón. No tiene sentido retirar al mejor goleador del mundo cuando necesitas goles. Para nosotros, en momentos así, su experiencia en el área es clave: cómo atrae a los defensas y el espacio que genera. Cuando necesitas goles, debes contar con Cristiano».