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RC Deportivo A Coruna v Real Madrid - Trofeo Teresa HerreraGetty Images Sport

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"No está al nivel de Guardiola y Enrique": ¿sigue siendo Mourinho un entrenador de primer nivel?

FEATURES
Espanyol vs Real Madrid
Espanyol
Real Madrid
Primera División
J. Mourinho
P. Guardiola
Luis Enrique
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Portugal

Fuerte polémica en torno al técnico portugués antes del inicio de su nueva etapa

El programa "La Tribu" a través de radio Marca analizó el regreso de José Mourinho al Real Madrid, la evolución del técnico portugués a lo largo de los años, junto con la continua polémica en torno a su personalidad y su estilo.

Gran parte de la conversación se centró en la versión que podría mostrar Mourinho en esta nueva etapa con el Real Madrid, y si sería capaz de ofrecer una versión más tranquila que la que exhibió durante su primer periodo en el estadio Santiago Bernabéu.

Uno de los participantes en el debate afirmó: "Creo que veremos una versión diferente a la que vimos en 2011".

Pese a ello, otros expresaron sus dudas sobre la posibilidad de separar a Mourinho de su fuerte personalidad, hasta el punto de que uno de los participantes hizo alusión a la dificultad de imaginarlo alejado de su naturaleza polémica.

  • Mourinho, un paquete completo

    El debate se trasladó a la personalidad del entrenador portugués y al impacto que la polémica que ha acompañado su trayectoria ha tenido en su imagen.

    Uno de los participantes afirmó: "Lo que hace Mourinho no es algo artificial, ni un escudo tras el que protegerse; Mourinho es así", antes de resumir la idea diciendo: "Tienes que aceptarlo con todo el paquete completo".

    Por el contrario, otros consideraron que Mourinho tiene derecho a evolucionar y a corregir ciertos comportamientos en los que cree haberse equivocado, subrayando que "toda persona tiene derecho a reorientar aquellas cosas en las que reconoce haberse equivocado".

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  • ¿Sigue siendo Mourinho un entrenador de primer nivel?

    La valoración actual de Mourinho como entrenador fue uno de los puntos de discrepancia más intensos. Uno de los participantes consideró que es "un muy buen entrenador", pero que ya no está al mismo nivel futbolístico que Guardiola o Luis Enrique.

    La respuesta llegó de inmediato: "Mourinho es de primer nivel, el primero, el primero".

    En defensa de su trayectoria, se señaló que el técnico portugués "innovó e hizo que sus equipos compitieran", y que su influencia en el fútbol va más allá de los resultados de los equipos que ha dirigido en los últimos años.

    En cambio, sus detractores se basaron en su trayectoria reciente y en el descenso del número de títulos que ha conseguido, recordando su etapa en la Roma y la derrota en la final de la Europa League ante el Sevilla, además de sus posteriores experiencias en Turquía y Portugal.

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  • El Real Madrid no ha fichado solo a un entrenador

    El debate concluyó con la búsqueda de las razones que llevaron al Real Madrid a elegir a Mourinho, ya que algunos de los participantes consideran que el club no buscaba únicamente un modelo futbolístico, sino que también quería recuperar cierta personalidad y una manera diferente de afrontar los grandes duelos.

    Uno de ellos dijo: "El Real Madrid fichó a Mourinho porque es una institución y porque representa una forma de ser", en alusión a los recuerdos de su primera etapa en el club y a su capacidad para competir de tú a tú frente al Barcelona.

    Al final, los resultados seguirán siendo el factor decisivo, ya que la verdadera batalla de Mourinho, como se dijo durante el debate, "no será su batalla personal, sino que será el intento de hacer que el Real Madrid gane".

    Mourinho regresa al Real Madrid en un momento en el que el club busca cambiar el rumbo de las últimas temporadas, tras pasar dos años sin ganar LaLiga, con el Barcelona dominando la competición. El debate terminó con la frase: "Mourinho es lo que trae Florentino Pérez".

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