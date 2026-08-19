"No está al nivel de Guardiola y Enrique": ¿sigue siendo Mourinho un entrenador de primer nivel?

El programa "La Tribu" a través de radio Marca analizó el regreso de José Mourinho al Real Madrid, la evolución del técnico portugués a lo largo de los años, junto con la continua polémica en torno a su personalidad y su estilo.

Gran parte de la conversación se centró en la versión que podría mostrar Mourinho en esta nueva etapa con el Real Madrid, y si sería capaz de ofrecer una versión más tranquila que la que exhibió durante su primer periodo en el estadio Santiago Bernabéu.

Uno de los participantes en el debate afirmó: "Creo que veremos una versión diferente a la que vimos en 2011".

Pese a ello, otros expresaron sus dudas sobre la posibilidad de separar a Mourinho de su fuerte personalidad, hasta el punto de que uno de los participantes hizo alusión a la dificultad de imaginarlo alejado de su naturaleza polémica.