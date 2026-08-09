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«No esperaba que Mourinho fuera así»: Federico Valverde se sincera sobre la vida con el nuevo técnico del Real Madrid
Las sorprendentes primeras impresiones de Mourinho
El Madrid ha mantenido su impresionante impulso durante su gira de pretemporada y ha ampliado a cuatro partidos su racha invicta tras una trabajada victoria por 2-1 sobre el Ferencvaros en Budapest. Aunque el partido sirvió como ejercicio de preparación física, también puso de relieve la creciente influencia de Mourinho, que ha regresado al Santiago Bernabéu para una segunda etapa al mando.
Valverde habló con franqueza sobre el ambiente dentro del vestuario desde la llegada de Mourinho y señaló que la reputación del técnico de ser una persona difícil se equilibra con un trato sorprendentemente cercano. El centrocampista reveló que le ha impresionado la forma en que el veterano entrenador se ha reintegrado en la cultura del club. «No esperaba que Mourinho fuera así, en los pocos días que he pasado con él. Muy cercano. Al final, es alguien que está ahí con su personalidad», dijo Valverde.
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«A veces es duro»
El regreso de Mourinho no ha estado exento de desafíos, mientras gestiona una pretemporada en la que debe equilibrar la implementación táctica con distintos niveles de forma física. El cambio táctico bajo las órdenes de Mourinho también está todavía en proceso. El equipo está trabajando actualmente en una estructura defensiva más rígida, manteniendo al mismo tiempo el talento que tradicionalmente se espera en el Bernabéu.
Valverde señaló que la fase actual de la pretemporada es crucial para asentar estas «ideas» antes de que la plantilla al completo vuelva a reunirse. «A veces es duro, pero creo que así es como puedes mejorar. Me gusta cómo nos trata, cómo me trata a mí», señaló.
«Estamos intentando hacer lo que quiere el entrenador, poner en práctica sus ideas. Nos faltan muchos jugadores, pero estamos mejorando poco a poco».
La llegada del «mágico» Bernardo Silva
Aunque el cambio en el banquillo ha acaparado los titulares, la llegada de Bernardo Silva procedente del Manchester City también ha inyectado una nueva ilusión en las filas del Madrid. El mediapunta portugués debutó contra el Ferencvaros, y Valverde no tardó en elogiar el impacto que su nuevo compañero ya ha tenido en la plantilla.
«Bernardo es un jugador mágico, y muy divertido y entretenido. Espectacular. Sinceramente, lo estoy disfrutando mucho. Es un jugador mágico cada día. Es realmente una persona espectacular, excelente, que ha encajado muy bien con todo el equipo. Es un jugador fantástico al que siempre he admirado, tanto como rival como jugador. Tenerlo hoy con nosotros es una gran alegría», añadió.
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El peso del brazalete
Asumir el papel de primer capitán es un momento trascendental para Valverde, a quien desde hace tiempo se considera el sucesor espiritual de los legendarios centrocampistas del club. El uruguayo ha pasado años interiorizando los valores del Madrid y se siente bien preparado para liderar al grupo durante este periodo de transición.
"Sí, obviamente. Llevo años ejerciendo como una especie de tercer o segundo capitán. Y bueno, es un papel que disfruto, uno con el que me siento muy honrado y orgulloso. He aprendido mucho e intento dar mi mejor imagen en el vestuario y en el campo, para que todos mis compañeros se sientan cómodos", explicó.
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