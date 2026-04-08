Según Sport Bild, Touré es uno de los candidatos del campeón inglés para reemplazar a Mohamed Salah, quien dejará el club este verano.
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¡No es Yan Diomande! Liverpool busca una joven estrella de la Bundesliga, mucho más barata, para reemplazar a Mohamed Salah
Al parecer, ojeadores del Liverpool vieron a Touré en marzo, cuando Costa de Marfil venció 1-0 a Escocia en el estadio del Everton. El jugador de 20 años impresionó por su capacidad de imponerse y su resistencia.
Su mayor virtud, la velocidad, ya la habrán comprobado en directo en varias ocasiones. Según Sport Bild, los ojeadores de los Reds acuden casi cada semana a sus partidos.
Toure, fichado en febrero de 2025 del Hammarby sueco, es una de las estrellas emergentes de la Bundesliga con el TSG. En 26 partidos ha sumado 11 asistencias y 2 goles. Su contrato con la TSG vence en 2029, y se estima que su traspaso rondaría los 40 millones de euros.
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Bazoumana Touré costaría mucho menos al Liverpool que Yan Diomande.
Así, Touré saldría mucho más barato que su compatriota marfileño Yan Diomande, del RB Leipzig. El joven de 19 años ha manifestado su deseo de jugar en Anfield, y el interés parece mutuo. Sin embargo, el Leipzig solo consideraría ofertas de unos 100 millones de euros por Diomande, quien se perdió el amistoso de Costa de Marfil contra Escocia por una lesión de hombro.
Además, Touré, zurdo capaz de recortar hacia dentro desde la derecha gracias a su velocidad y crear peligro, encajaría mejor en el perfil de sucesor de Salah. Sin embargo, la disposición del Hoffenheim a vender en verano depende también de si el TSG logra clasificarse para la Liga de Campeones. Si el actual quinto clasificado no lo consigue, es probable que se incline más por vender lucrativamente a sus estrellas, como Touré o el delantero Fisnik Asllani.
Podría además elevar su valor en el Mundial, donde Costa de Marfil comparte grupo con Alemania, Ecuador y Curazao. Hasta ahora ha jugado cinco partidos internacionales con la selección absoluta (dos goles). En la Copa Africana de Naciones, donde no fue titular, marcó dos tantos en tres breves apariciones como suplente.
Mohamed Salah dejará el Liverpool FC este verano
Desde finales de marzo se sabe en Liverpool que en verano hará falta un sustituto para Salah. «Ha llegado el día. Esta es la primera parte de mi despedida. Dejaré el Liverpool al final de la temporada», anunció el egipcio de 33 años.
Aunque había renovado en 2022 hasta 2027, desavenencias ya resueltas esta temporada adelantan su salida.
Para sustituirlo, el Liverpool baraja a Michael Olise, del Bayern de Múnich, recomendado por Steven Gerrard. Los ‘reds’ estarían dispuestos a pagar 200 millones de euros, pero el director deportivo Max Eberl ya aclaró que el club no dejará marchar a uno de sus jugadores clave.
- AFP
Bazoumana Touré: sus partidos internacionales con Costa de Marfil hasta la fecha
Fecha
Concurso
Partido
Hora de inicio
10 de octubre de 2025
Clasificación para el Mundial
Seychelles 0-7 Costa de Marfil (1 asistencia)
89 min
31 de diciembre de 2025
Copa Africana
Costa de Marfil vs. Gabón 3-2 (1 gol)
22 minutos
6 de enero de 2026
Copa Africana
Costa de Marfil 3-0 Burkina Faso (1 gol)
15 minutos
10 de enero de 2026
Copa Africana
Costa de Marfil 2-3 Egipto
1 minuto
31 de marzo de 2026
Partido amistoso
Escocia vs. Costa de Marfil 0-1
90 minutos