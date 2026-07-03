Collymore, exdelantero del Forest, declaró a GOAL que en Trentside comienza otra era: «Cuando trabajas para el señor Marinakis, tu permanencia se mide en meses, quizá 24, no en años.

Glasner fue muy franco en el Crystal Palace sobre lo que quiere y sus expectativas, así que no encajaría con el carácter de ambos que no continuaran con la misma dinámica: Glasner siendo franco y Marinakis con el dedo en el gatillo si las cosas no salen como él quiere.

Basta recordar a Vítor Pereira: sonaba una ampliación de contrato, pero al final lo despidieron sin más.

«Entiendo por qué el Forest lo eligió: es un ganador. También por qué él aceptó: es un gran club con la oportunidad de avanzar y, quizá, darle al Forest su primer título en años.

«Pero no creo que esta aventura se mida en años; quizá dure un par de años. Le doy un máximo de dos años, porque si llega al segundo año querrá garantías, jugadores y control, lo que probablemente lo enfrentará al director deportivo o al propietario.

Si no logra los resultados que Marinakis espera —entrar en Europa y ganar un título—, lo cesarán.

No es una unión perfecta y queda por ver cuánto dura, pero es un buen entrenador y, si se le da tiempo, recursos y la confianza de que seguirá más allá de unos meses, podría tener éxito en el club».