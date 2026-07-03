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«No es una unión perfecta»: así se evaluará el mandato de Oliver Glasner en el Nottingham Forest junto a Evangelos Marinakis, mientras Stan Collymore reacciona a los cambios en el City Ground
El Nottingham Forest tuvo cuatro entrenadores durante la temporada 2025-26.
El Forest tuvo cuatro entrenadores en la temporada 2025-26: Nuno Espíritu Santo empezó, Vítor Pereira la terminó, Ange Postecoglou duró 39 días y Sean Dyche dirigió 25 partidos.
Pereira mantuvo al equipo en la Premier League y lo llevó a las semifinales de la Europa League, pero una cláusula de rescisión se activó minutos antes de que su contrato expirara el 30 de junio.
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Glasner, exentrenador del Palace, toma las riendas en el City Ground
Con la pretemporada cerca, el Forest quiere un nuevo entrenador ya. El ex del Crystal Palace, Glasner, está a punto de llegar. Se fue de Selhurst Park con la FA Cup, el Community Shield y la Conference.
Se le vinculó con Manchester United y Chelsea antes de dejar el sur de Londres, pero ha elegido el City Ground. ¿Ve al Forest como un trampolín o podrá cumplir el encargo de Marinakis?
¿Cuánto tiempo aguantará Glasner trabajando con Marinakis?
Collymore, exdelantero del Forest, declaró a GOAL que en Trentside comienza otra era: «Cuando trabajas para el señor Marinakis, tu permanencia se mide en meses, quizá 24, no en años.
Glasner fue muy franco en el Crystal Palace sobre lo que quiere y sus expectativas, así que no encajaría con el carácter de ambos que no continuaran con la misma dinámica: Glasner siendo franco y Marinakis con el dedo en el gatillo si las cosas no salen como él quiere.
Basta recordar a Vítor Pereira: sonaba una ampliación de contrato, pero al final lo despidieron sin más.
«Entiendo por qué el Forest lo eligió: es un ganador. También por qué él aceptó: es un gran club con la oportunidad de avanzar y, quizá, darle al Forest su primer título en años.
«Pero no creo que esta aventura se mida en años; quizá dure un par de años. Le doy un máximo de dos años, porque si llega al segundo año querrá garantías, jugadores y control, lo que probablemente lo enfrentará al director deportivo o al propietario.
Si no logra los resultados que Marinakis espera —entrar en Europa y ganar un título—, lo cesarán.
No es una unión perfecta y queda por ver cuánto dura, pero es un buen entrenador y, si se le da tiempo, recursos y la confianza de que seguirá más allá de unos meses, podría tener éxito en el club».
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Mercado de fichajes: el Forest tiene dinero para invertir tras la venta de Anderson.
Glasner tendrá dinero para invertir una vez que se asiente en uno de los banquillos más calientes del fútbol, pues la venta récord del centrocampista internacional inglés Elliot Anderson al Manchester City ha reforzado la cuenta del Forest.
Tiene claros sus objetivos y Marinakis siempre respalda a quien dirige desde la banda. El dinero se usará para perseguir el sueño —con planes ambiciosos dentro y fuera del campo—, aunque aún se debe comprobar si esta relación de trabajo, que entusiasma a la afición, podrá convertir el potencial en realidad.
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