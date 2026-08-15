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Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport
Loai Mohamed

Traducido por

No es una salida cualquiera: Ferran Torres entra en el círculo de los grandes del Barcelona

FEATURES
F. Torres
Elche vs Barcelona
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Paris Saint-Germain vs Rennes
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Neymar
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El coste económico del fichaje de la estrella española lo sitúa en una posición excepcional

El club Barcelona anunció oficialmente el traspaso de su delantero español Ferran Torres, de 26 años, al Paris Saint-Germain, poniendo así fin a la trayectoria del jugador con el conjunto catalán tras convertirse en una de las ventas más caras en la historia del club.

Se espera que el Barcelona reciba cerca de 50 millones de euros por la salida de Ferran Torres, lo que le sitúa en el quinto puesto de la lista de las ventas más caras del club a lo largo de la historia, según el diario "Mundo Deportivo".

Torres estaba vinculado con un contrato con el Barcelona hasta el verano de 2027, aunque el jugador manifestó su deseo de vivir una nueva experiencia, lo que permitió al conjunto catalán recuperar la mayor parte del valor de la operación que pagó al Manchester City cuando lo fichó, que ascendió a 55 millones de euros fijos, además de otros 10 millones en variables.

Este ingreso otorga al Barcelona un nuevo impulso económico en el mercado de fichajes veraniego, con la intención del club de reforzar sus filas de cara a la próxima temporada.

De este modo, la operación parece beneficiosa para todas las partes, ante el deseo del jugador de cambiar de aires y el beneficio económico que obtiene el Barcelona de la operación.

A continuación repasamos las 10 ventas más caras en la historia del Barcelona

  • 1- Neymar | Paris Saint-Germain — 222 millones de euros

    El brasileño Neymar encabeza la lista de las ventas más caras del Barcelona, después de que el Paris Saint-Germain pagara el importe de la cláusula de rescisión de su contrato durante el verano de 2017, para fichar por el club francés a cambio de 222 millones de euros, en la operación que sigue siendo la más cara en la historia del fútbol.

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  • 2. Arthur Melo | Juventus — 80,6 millones de euros

    El centrocampista brasileño se marchó a la Juventus en 2020 por 80,6 millones de euros, en una operación vinculada al traspaso de Miralem Pjanic al Barcelona ese mismo verano por 60 millones de euros, además de 5 millones en variables.

  • 3- Luís Figo | Real Madrid — 60 millones de euros

    El traspaso del portugués Luís Figo al Real Madrid sigue siendo una de las salidas más polémicas de la historia del Barcelona. El jugador, que era una de las mayores estrellas del conjunto catalán, fichó por el eterno rival en el año 2000 por 60 millones de euros, cifra correspondiente a la cláusula de rescisión de su contrato.

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  • 4- Ousmane Dembélé | París Saint-Germain — 50 millones de euros

    El francés Ousmane Dembélé abandonó las filas del Barcelona rumbo al Paris Saint-Germain en 2023, después de que el club francés pagara 50 millones de euros para hacerse con sus servicios. Dembélé se coronó posteriormente con el Balón de Oro en 2025.

  • 5. Ferran Torres | Paris Saint-Germain — cerca de 50 millones de euros

    Ferran Torres aparece directamente en el quinto puesto, después de que el Barcelona se asegurara ingresar cerca de 50 millones de euros por su traspaso al Paris Saint-Germain, acercándose así a recuperar la cantidad que el club pagó para ficharlo procedente del Manchester City.

  • 6- Alexis Sánchez | Arsenal — 42,5 millones de euros

    El delantero chileno se incorporó al Arsenal en 2014 por 42,5 millones de euros, para comenzar con el club londinense una etapa exitosa en la que ofreció actuaciones destacadas.

  • 7- Paulinho | Guangzhou Evergrande — 42 millones de euros

    Paulinho solo permaneció una temporada con el Barcelona, pero dejó una clara huella ofensiva al marcar 9 goles. El brasileño se incorporó al club catalán en 2017 por 40 millones de euros, antes de regresar al Guangzhou Evergrande, que posteriormente pagó 2,5 millones de euros adicionales para completar el fichaje.

  • 8- Malcom | Zenit de San Petersburgo — 41,5 millones de euros

    Malcom fue uno de los fichajes que no duraron mucho tiempo en el Barcelona, ya que solo pasó una temporada con el equipo. El club catalán lo contrató procedente del Burdeos por 41 millones de euros, antes de venderlo al Zenit ruso al año siguiente por 41,5 millones de euros.

  • 9- Jasper Cillessen | Valencia — 35 millones de euros

    El guardameta neerlandés se marchó al Valencia en 2019 por 35 millones de euros, en una operación que también estuvo ligada al traspaso del portero Neto al Barcelona en la misma negociación por 26 millones de euros.

  • 10- Cesc Fàbregas | Chelsea — 33 millones de euros

    El español Cesc Fàbregas completa la lista de las 10 ventas más caras en la historia del Barcelona, después de fichar por el Chelsea en 2014 por 33 millones de euros.

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