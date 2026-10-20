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Moataz Elgammal
Traducido por

«No es una pregunta muy agradable»: Fabregas rechaza airadamente los rumores irrespetuosos sobre sustituir a Carrick en el Manchester United

Cesc Fàbregas
M. Carrick
Como
Manchester United
Serie A
Premier League

El entrenador del Como, Cesc Fabregas, ha rechazado tajantemente los rumores que lo sitúan como posible sustituto de Michael Carrick en el Manchester United. Antes del decisivo duelo de Champions League entre ambos equipos este miércoles, el español se negó a responder a preguntas sobre la posibilidad de ocupar el banquillo de Old Trafford y calificó de muy irrespetuoso hacia su antiguo rival en la Premier League que se planteara esa cuestión.


  • Un choque de ambiciones en la Champions League

    Durante la rueda de prensa previa al partido, preguntaron a Fabregas por la posibilidad de relevar a Carrick, que atraviesa una mala racha de seis partidos sin ganar.

    El Manchester United viaja a Italia para enfrentarse al Como en la Champions League el miércoles, después de haber logrado solo dos victorias en toda la temporada. Sin embargo, Fabregas zanjó rápidamente las especulaciones: defendió a Carrick y elogió el trabajo que ha realizado. El entrenador del Como dejó claro que no entraría a hablar de un puesto que actualmente ocupa alguien a quien respeta profundamente.

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    Contraatacando a los medios

    Preguntado insistentemente por la posibilidad de entrenar al Manchester United, Fabregas defendió con firmeza a Carrick. «No voy a responder a esa pregunta porque creo que no es una pregunta muy agradable», declaró Fabregas el martes. «No creo que muestre suficiente respeto hacia un gran futbolista y entrenador como Michael Carrick, que está al frente de un maravilloso equipo como el Manchester United». Fabregas y Carrick se enfrentaron en numerosas ocasiones durante sus carreras como jugadores, y el entrenador del Como parece sentir una gran solidaridad con su homólogo mientras el Manchester United se prepara para su exigente visita al Sinigaglia.

  • Respetar el legado de Old Trafford

    Pese a su mal momento de forma, Fabregas se muestra cauto y no quiere subestimar al Manchester United ni su trayectoria histórica. «El Manchester United es un club histórico que conozco muy, muy bien», afirmó Fabregas. «Sentimos un enorme respeto por lo que es y por lo que hace, porque tiene jugadores increíbles». Fabregas también destacó su vínculo con el cuerpo técnico del Manchester United y señaló que conoce bien a Steve Holland por la etapa que compartieron en el Chelsea. El Como llega al encuentro en un gran momento de forma: ocupa la quinta posición en la Serie A tras vencer por 3-1 a la Fiorentina el fin de semana.

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    ¿Qué cabe esperar el miércoles?

    Aunque las especulaciones sobre el banquillo del Manchester United seguirán sin duda, Fabregas mantiene toda su atención puesta en el Como y en su próximo desafío en la Champions League. Un resultado positivo el miércoles reforzaría aún más su creciente reputación como entrenador de élite, mientras que Carrick necesita desesperadamente una victoria para aliviar la presión cada vez mayor.

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