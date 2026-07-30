«No es una obligación»: Gianni Infantino defiende el plan de venta del Mundial mientras el presidente de la FIFA responde a la indignación por la propuesta

A pesar de la fuerte oposición, Infantino sostuvo que ampliar el modelo comercial de la FIFA representa una progresión natural para el fútbol mundial. La FIFA ya genera miles de millones de dólares en ingresos, principalmente a través de los derechos de retransmisión, los acuerdos de patrocinio y las operaciones de los grandes torneos. Aunque la idea de la inversión privada ha alarmado a actores clave, el presidente de la FIFA tranquilizó a los partidarios al asegurar que el organismo rector no perderá el control de sus activos más valiosos.

"Simplemente comercializaría y organizaría todas las competiciones propiedad de la FIFA, junto con los agentes de patrocinio, concediendo la licencia de una nueva empresa en beneficio de las 211 asociaciones miembro de la FIFA y desbloqueando, al mismo tiempo, un valor comercial que antes no se había captado. Así que creemos que la propuesta de la FFE liberaría el potencial de este deporte en todos los rincones del mundo, en el fútbol masculino, femenino y juvenil", añadió.

"Solo en el próximo ciclo forward, las distribuciones aumentarían de 8 millones de dólares por AM a 20 millones. Además, cada AM también tendría la opción de acceder a otros 20 millones de dólares a través del programa FIFA Fast Forward, lo que elevaría la financiación potencial a 40 millones de dólares por AM para este próximo ciclo. Es una oportunidad de oro para impulsar el desarrollo del juego a nivel mundial. Pero, de nuevo, es solo una oferta, no una obligación. Es simplemente una opción para nuestros miembros".