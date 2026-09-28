Kovacic habló con los medios antes del esperadísimo duelo del martes en Sevilla y dedicó grandes elogios al equipo de Luis de la Fuente. El centrocampista, de 32 años, reconoció la magnitud del reto al que se enfrenta Croacia ante un equipo que considera el mejor del planeta, especialmente después de que España iniciara su campaña con una victoria por 3-2 sobre Inglaterra, mientras que Croacia logró un triunfo por 2-1 ante Chequia en la jornada inaugural.

Al ser preguntado por la formidable racha del conjunto anfitrión, Kovacic se mantuvo centrado en los propios objetivos de Croacia y no en los libros de historia. "Sabemos que son los campeones del mundo y que llevan 39 partidos sin perder, pero no queremos ocuparnos de eso, sino de nuestro juego, luchar e intentar quitarles su arma más poderosa, que es el balón. Queremos ganar", explicó el centrocampista durante su rueda de prensa.