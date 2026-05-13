Ancelotti incluyó a Neymar en la lista provisional de 55 jugadores, pero la reducirá a 26 el 18 de mayo. A sus 34 años, el astro brasileño aún deslumbra, pero su lugar en el Mundial 2026 no está garantizado. Tras un paso desastroso por el Al Hilal y lesiones recurrentes, su regreso al Santos ha mostrado destellos de la antigua estrella, pero aún se duda de su intensidad competitiva.

«Al elegir hay que valorar muchas cosas», reconoció Ancelotti en una entrevista con Reuters. «Neymar es clave para Brasil por su talento. Ha tenido problemas, trabaja para recuperarse y últimamente juega con regularidad. Para mí no es una decisión fácil. Debemos sopesar pros y contras, aunque eso no me presiona. Llevamos un año evaluando no solo a Neymar, sino a todos los jugadores».