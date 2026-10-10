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«¡No es un país de fútbol!»: Olivier Giroud carga contra la MLS tras su abrupta salida de LAFC
La breve aventura americana llega a su fin
Giroud ha reflexionado sobre su breve etapa en LAFC, admitiendo que el movimiento no cumplió con sus expectativas deportivas. El veterano delantero pasó un corto periodo en la Major League Soccer entre 2024 y 2025 antes de asegurarse un regreso al fútbol francés con el Lille.
Aunque el campeón del mundo disfrutó del estilo de vida al otro lado del Atlántico, la realidad del panorama futbolístico le dejó insatisfecho. Al final decidió acortar su aventura estadounidense para buscar un entorno más tradicional. Ahora, a sus 40 años, el delantero está de vuelta en la Ligue 1 y sigue demostrando su valía sobre el césped con su nuevo club. La decisión de dejar California estuvo impulsada únicamente por su deseo de un desafío deportivo más intenso.
- Getty Images Sport
Falta el fervor europeo
En declaraciones a Ligue 1+, Giroud no se mordió la lengua al hablar de la realidad de jugar en Norteamérica. El veterano atacante destacó un marcado contraste entre las experiencias de los días de partido a las que estaba acostumbrado y lo que encontró en Los Ángeles.
«En el plano futbolístico, no era realmente para mí», admitió el francés. «Eché de menos esta pasión, este fervor, estos estadios en ebullición de Europa y la competición».
Un duro veredicto estadounidense
La conclusión más llamativa de su reflexión fue una valoración tajante sobre la cultura deportiva más amplia de su antiguo hogar. A pesar del crecimiento continuo del juego en Estados Unidos, el delantero del Lille sintió una clara falta de una verdadera tradición futbolística durante su etapa allí.
«Para mí, Estados Unidos no es un país de fútbol», afirmó Giroud con sencillez.
Aunque su etapa en Estados Unidos fue muy breve, logró liderar a LAFC hacia el título de la US Open Cup. Durante su tiempo en el club de la MLS, el delantero firmó cinco goles y tres asistencias en 38 partidos.
- AFP
De vuelta al gol
Después de cerrar el capítulo de su aventura americana, Giroud está totalmente centrado en sus responsabilidades actuales con el Lille. El delantero legendario ya se ha integrado en la plantilla y ha hecho notar su presencia en la máxima categoría del fútbol francés.
Suma un gol en cinco apariciones en la Ligue 1 en lo que va de temporada. A sus 40 años, sigue siendo un activo valioso para su equipo en plena pelea en la presente campaña nacional.
De cara al futuro, Giroud tratará de dar continuidad a este sólido inicio y ayudar al Lille a alcanzar sus objetivos de la temporada. Rodeado una vez más por la intensa cultura futbolística europea que tanto ansiaba, el veterano está exactamente donde quiere estar.
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