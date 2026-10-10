¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
TOPSHOT-FBL-FRA-LIGUE1-LILLE-LENSAFP
Yosua Arya
Traducido por

«¡No es un país de fútbol!»: Olivier Giroud carga contra la MLS tras su abrupta salida de LAFC

O. Giroud
Los Angeles FC
Major League Soccer
Lille
Ligue 1

Olivier Giroud se ha sincerado sobre su breve etapa en la Major League Soccer y ha admitido que la falta de cultura futbolística en Estados Unidos precipitó su rápido regreso a Europa. El veterano delantero reveló que echó muchísimo de menos la intensa atmósfera de los estadios europeos durante su etapa en Los Angeles FC.

  • La breve aventura americana llega a su fin

    Giroud ha reflexionado sobre su breve etapa en LAFC, admitiendo que el movimiento no cumplió con sus expectativas deportivas. El veterano delantero pasó un corto periodo en la Major League Soccer entre 2024 y 2025 antes de asegurarse un regreso al fútbol francés con el Lille.

    Aunque el campeón del mundo disfrutó del estilo de vida al otro lado del Atlántico, la realidad del panorama futbolístico le dejó insatisfecho. Al final decidió acortar su aventura estadounidense para buscar un entorno más tradicional. Ahora, a sus 40 años, el delantero está de vuelta en la Ligue 1 y sigue demostrando su valía sobre el césped con su nuevo club. La decisión de dejar California estuvo impulsada únicamente por su deseo de un desafío deportivo más intenso.

  • Chelsea FC v Los Angeles Football Club: Group D - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Falta el fervor europeo

    En declaraciones a Ligue 1+, Giroud no se mordió la lengua al hablar de la realidad de jugar en Norteamérica. El veterano atacante destacó un marcado contraste entre las experiencias de los días de partido a las que estaba acostumbrado y lo que encontró en Los Ángeles.

    «En el plano futbolístico, no era realmente para mí», admitió el francés. «Eché de menos esta pasión, este fervor, estos estadios en ebullición de Europa y la competición».

  • Un duro veredicto estadounidense

    La conclusión más llamativa de su reflexión fue una valoración tajante sobre la cultura deportiva más amplia de su antiguo hogar. A pesar del crecimiento continuo del juego en Estados Unidos, el delantero del Lille sintió una clara falta de una verdadera tradición futbolística durante su etapa allí.

    «Para mí, Estados Unidos no es un país de fútbol», afirmó Giroud con sencillez.

    Aunque su etapa en Estados Unidos fue muy breve, logró liderar a LAFC hacia el título de la US Open Cup. Durante su tiempo en el club de la MLS, el delantero firmó cinco goles y tres asistencias en 38 partidos.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-LILLEAFP

    De vuelta al gol

    Después de cerrar el capítulo de su aventura americana, Giroud está totalmente centrado en sus responsabilidades actuales con el Lille. El delantero legendario ya se ha integrado en la plantilla y ha hecho notar su presencia en la máxima categoría del fútbol francés.

    Suma un gol en cinco apariciones en la Ligue 1 en lo que va de temporada. A sus 40 años, sigue siendo un activo valioso para su equipo en plena pelea en la presente campaña nacional.

    De cara al futuro, Giroud tratará de dar continuidad a este sólido inicio y ayudar al Lille a alcanzar sus objetivos de la temporada. Rodeado una vez más por la intensa cultura futbolística europea que tanto ansiaba, el veterano está exactamente donde quiere estar.

Ligue 1
Lille crest
Lille
LIL
Le Havre crest
Le Havre
LEH
Major League Soccer
Los Angeles FC crest
Los Angeles FC
LAF
Vancouver Whitecaps crest
Vancouver Whitecaps
VAN