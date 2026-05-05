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«No es un líder»: el Manchester United no podrá «avanzar» si Harry Maguire sigue siendo titular, afirma una leyenda del club
Maguire seguirá en el Manchester United
En declaraciones a Metro, Parker criticó la defensa del club. A pesar del repunte, cree que los Red Devils no pueden evolucionar con Maguire como figura central. El internacional inglés de 33 años renovó hasta 2027, con opción a un año más.
Aunque el central ha mejorado desde la llegada de Carrick, Parker no ve en él un proyecto de futuro y pide fichajes más rápidos y dinámicos para optar a títulos.
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Estrella inglesa acusada de frenar el desarrollo de jóvenes promesas
La importancia de Maguire esta temporada ha cambiado radicalmente. Con el exentrenador Rubén Amorim apenas tenía minutos y una lesión en el muslo lo mantuvo fuera nueve partidos de la Premier League. Desde la llegada de Carrick, el defensa se ha revitalizado: volvió al once contra el Manchester City en enero y, salvo los duelos ante Leeds y Chelsea por sanción, ha completado todos los partidos.
A pesar de esta regularidad, Parker sigue cuestionando su liderazgo. Al comentar su asociación con Ayden Heaven, fue tajante: «Está jugando más partidos, pero lo hace junto a Harry Maguire, y él no es un líder en el campo. Se ha ganado su contrato, creo, en cierto modo, porque lo ha hecho bien. Pero si quieres avanzar, no lo haces con Harry Maguire. Así que sales al mercado y fichas a otro central».
Elogios al Cielo y objetivos defensivos
Parker, que elogió a la joven promesa Heaven, afirmó que debió debutar antes del duodécimo partido de Carrick. Heaven ha destacado tras las ausencias por lesión de Matthijs de Ligt y por suspensión de Lisandro Martínez.
Al preferir al joven frente al veterano, Parker afirmó: «Se le debería haber dado una oportunidad antes en la etapa de Carrick. Ahora aporta lo suyo y ha entrado bien, aunque a veces es impulsivo por su edad y se esfuerza demasiado. Tienes a Martínez y a Yoro, no necesitas a un veterano que ya haya pasado por todo eso. Con Harry Maguire en el equipo no se avanza».
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¿Qué le depara el futuro a la defensa de Carrick?
El United busca fichajes asequibles como Marcos Senesi (Bournemouth) y Murillo (Nottingham Forest), y Carrick afronta un mercado de verano clave. Debe elegir entre la experiencia renovada de Maguire o el ritmo de recuperación que pide Parker para aspirar al título de la Premier la próxima temporada.