«No es un insulto decir que Cristiano Ronaldo no tiene tanto talento como Lionel Messi». El exjugador del Barcelona Gary Lineker reitera su opinión sobre el mejor de todos los tiempos, lo que «molestó» a CR7

Durante su análisis, Lineker subrayó su respeto por el legendario delantero portugués, pero aclaró que Messi juega en otro nivel.

Añadió: «Siempre me siento mal porque la gente me critica diciendo: “Oh, no te gusta Ronaldo”. No es que no me guste Ronaldo. Creo sin lugar a dudas que es un futbolista increíble, pero no hay discusión sobre quién es el mejor futbolista. Cualquiera que entienda el juego lo verá. Admiro a Cristiano: es ambicioso, ha tenido una carrera exitosa y ha marcado muchísimos goles. En otras épocas habría sido el mejor. Pero compararlo con Messi —y mucha gente lo hace— ya es un enorme cumplido, dada su trayectoria. Simplemente no tiene la misma habilidad que Messi. Nadie la tiene. Pero eso no es un insulto para Ronaldo».