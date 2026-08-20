«¡No es un inicio favorable!» - Michael Carrick descarta que el primer partido del Manchester United sea «fácil»

Carrick ha calificado de «ridículas» las sugerencias de que su equipo ha recibido un inicio «fácil» en la nueva temporada de la Premier League. El Manchester United arranca su campaña con un partido el sábado a la hora de comer contra el recién ascendido Hull City, seguido de un duelo en casa la próxima semana ante otro recién llegado a la máxima categoría, el Ipswich Town.

Carrick, que afronta su primera temporada completa al mando de forma permanente en Old Trafford, se mostró firme en su valoración de las primeras semanas. Declaró: «Antes que nada, para todos nosotros ahora, en esta liga no hay un inicio favorable, ¿sabes? Creo que es un inicio duro. Los dos equipos, pero sin mirar más allá del sábado. Creo que un equipo recién ascendido, fuera de casa, es un partido muy, muy difícil. He estado involucrado en ellos en el pasado. Así que somos plenamente conscientes de lo que está en juego, de lo que se nos viene encima el sábado, de para qué tenemos que estar preparados. Así que no es favorable. Creo que es fácil soltar eso, pero es bastante ridículo en cierto modo y yo no lo veo así en absoluto».