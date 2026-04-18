«¡No es un fracaso!»: Jeremie Frimpong, inspirado por la superestrella de la NBA Giannis Antetokounmpo, afirma que quedarse sin títulos no sería un desastre

Tras una temporada en la que el Liverpool quedó eliminado de las copas y lejos del título de la Premier, Frimpong recurrió al baloncesto para poner las cosas en perspectiva. El exjugador del Bayer Leverkusen citó a Giannis Antetokounmpo, estrella de los Milwaukee Bucks, como fuente de inspiración.

«¿Conoces a Giannis? ¿Ves la NBA? Tienes que escucharle», dijo Frimpong a The Telegraph. «No se puede ganar siempre todo. A veces hay que pasar por estas situaciones para reconstruirse. Estaba viendo a Giannis. Le preguntaron: “¿Ha sido esta temporada un fracaso para ti?”. Él respondió: “No. Esto no es un fracaso. Es el camino hacia el éxito». Hablaba de Michael Jordan: cuando no ganó las finales, ¿fue un fracaso para él? No. Fue parte del camino al éxito. Así que ninguna temporada es un fracaso, por decepcionante que sea. Este es el camino que debemos recorrer para alcanzar el éxito».