«¡No es un finalizador fantástico!» - Tim Sherwood carga contra Bradley Barcola, la estrella de 123 millones de libras del Liverpool, pese a la victoria en la Champions League

El Liverpool sigue en una dinámica muy positiva tras empezar con victoria su campaña en la Liga de Campeones. El equipo de Andoni Iraola mostró un carácter enorme para remontar y sellar un trabajado triunfo por 2-1 sobre el Atlético el miércoles. El triunfo continental llegó después de una cómoda victoria por 2-0 ante el Ipswich Town en la Premier League.

Sin embargo, la noche dejó mucho debate en torno a dos incorporaciones recientes. Mientras el cedido por el Barcelona Ronald Araujo sigue sobresaliendo en una posición de lateral derecho relativamente poco habitual para él, el fichaje millonario del verano Barcola vivió una actuación bastante distinta y frustrante.