El error común al describir el «Ouçlu» como un baile tradicional o folclórico radica en ignorar su esencia funcional y simbólica. El baile folclórico es, por naturaleza, una obra artística con reglas de movimiento fijas, y se ejecuta en contextos culturales o patrimoniales específicos con el objetivo de expresar la identidad de una región o de una época histórica.

El «Ouçlu», en cambio, se practica con total espontaneidad y no se somete a criterios estéticos o artísticos, sino a un único criterio: lograr la sincronización rítmica entre miles de personas en un mismo instante. En cuanto a la segunda diferencia, tiene que ver con el contexto de la práctica, ya que los bailes tradicionales se presentan en teatros y festivales culturales como parte del patrimonio inmaterial.

Por el contrario, el «Ouçlu» nace y se ejecuta exclusivamente en el entorno competitivo del fútbol, y concretamente en los momentos de máxima carga emocional: tras un gol decisivo, en la conquista de un título o durante la presentación de un fichaje ante la afición. Su función no es documentar el pasado, sino crear un presente cargado de entusiasmo.

Y aquí surge el punto más importante: el objetivo de la interpretación. El baile folclórico expresa la pertenencia a una geografía o a una cultura, mientras que el «Ouçlu» expresa una lealtad momentánea e intensa a una entidad deportiva.

Es un lenguaje corporal colectivo que ha condensado todos los discursos de pertenencia en tres movimientos sincronizados. Cuando el nuevo jugador responde a la llamada de la afición y comparte con ella la interpretación, no está bailando, sino firmando un pacto no escrito con la grada, y proclamando que la barrera entre él y el público ha caído.

Por ello, clasificar el «Ouçlu» como un ritual de aliento colectivo es lo más preciso. Su fuerza no proviene de la belleza del movimiento, sino de su capacidad para unir los sentimientos de miles de personas en un mismo ritmo y para convertir al individuo en parte de una única masa que respira en nombre del club.