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¡No es suficiente! El Manchester City se dispone a RECHAZAR la oferta de traspaso del Barcelona por Rodri pese a que el centrocampista ha llegado a un acuerdo con Hansi Flick
El Manchester City se mantiene firme en su valoración de 65 millones de euros
El Manchester City está dispuesto a rechazar la oferta inicial del Barcelona por Rodri, pese a que el jugador ya ha acordado sus términos personales con el conjunto azulgrana, según SPORT. El Barça ha iniciado conversaciones entre clubes y sigue muy confiado en cerrar el acuerdo, pero el gigante de la Premier League exige una cantidad significativamente superior a la ofrecida hasta ahora.
Se entiende que la propuesta inicial desde Cataluña es de 45 millones de euros fijos más otros 15 millones de euros en variables por rendimiento. Sin embargo, el City ha fijado firmemente su precio de salida en 65 millones de euros. El club mancuniano rara vez ha puesto obstáculos a los jugadores que desean marcharse, pero no está dispuesto a dejar salir al futbolista de 30 años por menos de su valoración concreta.
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La intervención de Flick cambia el rumbo de la carrera
El movimiento del Barcelona por el centrocampista se aceleró rápidamente tras una intervención directa de Hansi Flick. Según las informaciones, el técnico alemán mantuvo una conversación telefónica con Rodri el jueves, lo que llevó al jugador a dar su aprobación definitiva al proyecto en el Camp Nou. Este avance se produjo justo cuando el interés del Real Madrid empezó a enfriarse debido a desacuerdos sobre el precio del traspaso.
Ha salido a la luz que el interés del Madrid no era tan importante como se pensó en un primer momento, ya que SPORT sugiere que su oferta fue de solo 40 millones de euros. El entorno de Rodri interpretó esta baja oferta como una falta de compromiso real por parte del club de la capital. En consecuencia, el jugador centró por completo su atención en el Barcelona.
El agente confirma la preferencia del Barcelona
El representante del centrocampista se ha mostrado claro sobre el deseo de su cliente de marcharse al Barcelona, confirmando que la decisión ya ha sido comunicada a los responsables del Bernabéu. La preferencia por Cataluña parece ser una cuestión de ambición profesional y respeto, con el agente destacando que el jugador quería ser transparente con todas las partes implicadas en esta operación de alto voltaje.
En declaraciones a la emisora española El Larguero, el agente de Rodri, Pablo Barquero, afirmó: "Por respeto al Madrid, porque han estado de diez, Rodri les informó de que su decisión es fichar por el Barça". Esta declaración cierra de facto la puerta a un movimiento a la capital de España, dejando a Deco y a la directiva del Barcelona con la tarea de satisfacer las exigencias económicas del City para asegurarse de no echar a perder la operación y permitir que los rivales vuelvan a entrar en escena.
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Estrategia financiera y espacio en la plantilla
El Barcelona considera que un paquete total de hasta 60 millones de euros es justo por un jugador al que solo le quedan 11 meses de contrato. El club ha estado trabajando en una estrategia para convencer al City de que un acuerdo rápido es beneficioso para todos. La urgencia por fichar a un nuevo líder del centro del campo ha aumentado debido a los continuos problemas físicos de Frenkie de Jong, que podría necesitar cirugía por una lesión persistente.
Para asumir la importante carga financiera del traspaso y el salario del jugador, el Barcelona ha liberado un margen significativo en su masa salarial. Las salidas de jugadores con sueldos elevados han proporcionado la flexibilidad necesaria para ir a por un fichaje de primer nivel. Ahora, todas las miradas están puestas en las negociaciones entre ambos clubes, mientras el Barcelona intenta reducir la diferencia entre su límite de 50 millones de euros y la exigencia de 65 millones de euros del City para traer de vuelta a casa al campeón del mundo.
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