«No es su estilo»: Christian Pulisic nunca será como Weston McKennie o Chris Richards, según la reacción del legendario jugador de la selección estadounidense Alexi Lalas ante los «delicados» comentarios del AC Milan

Pulisic sigue siendo el rostro del fútbol estadounidense, pero su estado de forma y actitud en el AC Milan son objeto de escrutinio. El técnico rossoneri, Massimiliano Allegri, admitió que el rendimiento del delantero depende mucho de su estado emocional y de su acierto ante la portería.

«Es un chico muy sensible; no marcar le afecta», afirmó el técnico rossonero. «Se mete en los duelos, pero le cuesta más y sufre. Debo equilibrar el equipo: sin un nueve puro, él lo nota».



