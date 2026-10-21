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«¡No es para tanto!»: Raphinha lanza un desafiante aviso al Real Madrid y se niega a que la derrota del Barcelona ante el PSG en la Champions League arruine los preparativos para el Clásico
Primera derrota de la temporada
Los hombres de Hansi Flick sufrieron su primera derrota de la temporada 2026-27 en una exigente visita a la capital francesa. Los vigentes campeones de Europa lograron una trabajada victoria por 4-2 ante el conjunto catalán, que puso fin de forma abrupta al inicio invicto del Barcelona en la temporada.
Pese al decepcionante resultado, Raphinha regresó al once titular. El cuerpo técnico dosificó estrictamente los minutos del brasileño tras su breve regreso a los entrenamientos completos.
El encuentro europeo también dejó nuevas preocupaciones por lesión para el conjunto azulgrana. El centrocampista Dani Olmo tuvo que abandonar el terreno de juego, por lo que su disponibilidad para los próximos compromisos nacionales es incierta.
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Raphinha defiende la actuación del Barcelona
Raphinha no tardó en subrayar la magnitud del reto de enfrentarse al equipo de Luis Enrique. El extremo consideró que su equipo dio la talla ante un rival de primer nivel en un ambiente hostil.
«Sabíamos que podía pasar; nos enfrentamos al campeón de Europa en dos ocasiones y jugar ante su afición es muy difícil», declaró Raphinha a los periodistas después del partido. «Queríamos llevarnos la victoria o un punto, lo que fuera, pero no pasa nada; estas cosas pasan cuando tienen que pasar y, al final, solo hemos perdido tres puntos».
También destacó el duelo táctico e insistió en que la actuación dejó motivos para el optimismo. «Es un equipo muy bien trabajado. Pese al resultado de hoy, competimos bien. A los dos equipos nos gusta jugar con el balón y tuvimos posesión. Fue una buena prueba y demuestra que podemos competir. El resultado no importa, pero jugamos bien».
Gestión de los minutos y mirada puesta en el Clásico
El regreso con éxito del brasileño a la competición es una gran noticia para el ataque de Flick, ya que el delantero salió ileso del duelo continental. «Al fin y al cabo, llevo menos de una semana entrenando y el plan era jugar menos minutos», señaló. «Terminé el partido sintiéndome bien y fuerte, y estoy intentando mejorar aún más mi condición física».
La salida prematura de Olmo genera dudas sobre las alternativas de la plantilla en el centro del campo. Raphinha admitió: «No sé qué le ha pasado a Dani. Ahora hablaremos con el entrenador y el médico para averiguar qué ha ocurrido».
Pese al doble golpe de la derrota y la lesión, el capitán mantiene su determinación de cara al derbi del domingo. «Veremos qué nos dice el entrenador sobre cómo podemos mejorar y llegar en buena forma al Clásico», afirmó. Preguntado si la derrota frenaría la dinámica del equipo, respondió: «No puede afectarla en absoluto».
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El foco se desplaza a Madrid
El Barcelona tendrá poco tiempo para recuperarse antes de recibir el domingo a su acérrimo rival, el Real Madrid. Flick y su cuerpo técnico aprovecharán los próximos días para analizar la derrota ante el Paris, corregir los fallos tácticos y evaluar con urgencia el estado físico de Olmo. Sumar los tres puntos en el Clásico será vital para los azulgranas, que buscan recuperar cuanto antes el impulso con el que comenzaron la temporada.
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