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«¡No es normal!»: la leyenda del Barcelona Andres Iniesta, atónito por el meteórico ascenso de Lamine Yamal
Iniesta, asombrado por el estado de forma de Yamal
Iniesta sabe exactamente lo que hace falta para triunfar al más alto nivel en el Barcelona. Durante su ilustre carrera como jugador en el club, el excentrocampista fue testigo del extraordinario surgimiento de Messi.
Ahora, la leyenda española está viendo cómo otro talento increíble asciende en las filas azulgranas. Iniesta ha seguido muy de cerca la progresión del extremo del Barcelona Yamal, y está profundamente impresionado por lo que ha visto.
La sensación de 19 años ha disfrutado de un arranque de campaña realmente extraordinario. Con unos asombrosos siete goles en solo siete partidos de Liga esta temporada, Yamal ya se ha consolidado como una fuerza fenomenal sobre el terreno de juego.
- getty
Un nivel de talento fuera de lo común
En declaraciones a Mundo Deportivo, Iniesta habló de la increíble precocidad de Yamal. El icónico centrocampista admitió que el adolescente está rindiendo actualmente a un nivel que rara vez se ve en el fútbol profesional de hoy en día.
"¿Es normal ver a Yamal a este nivel con 19 años? No, no es normal", explicó durante la entrevista la exestrella del Barcelona. "De lo contrario habría más jugadores capaces de lograrlo".
Elogian la ambición y la aparente facilidad
Aunque las impresionantes cifras goleadoras de Yamal hablan por sí solas, Iniesta no tardó en destacar los intangibles que hacen tan especial al extremo. La mentalidad positiva del adolescente ha impresionado profundamente al exinternacional español.
"Lo bonito e importante de todo esto es su ambición, su naturalidad y el hecho de que, cuando te pones a pensarlo, lo que tiene por delante es magnífico", añadió Iniesta.
- Getty Images Sport
Un futuro magnífico espera a Yamal
La verdadera expectación en torno a Yamal reside en lo que puede llegar a lograr en los próximos años. A pesar de que ya domina a los defensas de la Liga, el joven de 19 años todavía tiene mucho tiempo para seguir desarrollando su juego en términos generales. Con siete goles ya en su haber esta temporada, Yamal estará absolutamente decidido a mantener su increíble estado de forma.
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