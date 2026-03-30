Getty Images Sport
Traducido por
«¡No es ningún Zidane!» - A Rayan Cherki le dicen que no es mejor que Michael Olise ni Ousmane Dembélé, mientras una exestrella francesa cuestiona los elogios hacia la estrella del Manchester City, conocida por sus alardes
Dugarry pone en duda el entusiasmo en la radio francesa
En declaraciones a RMC Sport, Dugarry expresó su profunda frustración por los constantes elogios dirigidos al centrocampista ofensivo. Cherki dejó el Lyon para fichar por el City este verano, y en esta temporada ya ha sumado nueve goles y diez asistencias en 41 partidos. Sin embargo, el comentarista considera que estos números no justifican las comparaciones con leyendas que se le atribuyen. El City cuenta con una plantilla muy completa, pero Dugarry se mostró especialmente crítico con el esfuerzo del joven en la selección nacional.
Se enfureció: «¿Qué tipo de jugador es este que se puede permitir parar cuando pierde el balón? ¿Qué tipo de jugador es este que, cada vez que toca el balón, está dando un espectáculo? Dejad de hablar así de Cherki».
- AFP
Comparación con los rivales nacionales en ataque
El exdelantero del Barcelona comparó al mediapunta con otros talentos ofensivos, sugiriendo que no aporta nada más que sus compañeros, incluidos Michael Olise y Ousmane Dembélé. Aunque reconoció su talento natural, el comentarista insistió en que el jugador sigue siendo simplemente una pieza de rotación para Didier Deschamps, más que una pieza clave. Añadió: «Todos estamos de acuerdo en que es un jugador muy bueno, de eso no hay duda. Pero, perdón, ¿qué tiene él más que Olise, [Desire] Doue, Dembélé, [Bradley] Barcola y muchos otros? ¡Pero basta ya! Hoy, Cherki estará en la rotación, y mucho mejor para la selección francesa, pero no hay nada más».
Priorizar la consistencia frente al talento individual
Un tema recurrente en las críticas es la supuesta falta de regularidad a lo largo de todo el partido. Dugarry se hizo eco de estas opiniones y exigió que el centrocampista demostrara su valía mediante un rendimiento excelente y constante, en lugar de con destellos ocasionales de brillantez individual. Aunque el jugador, por el que se pagaron 36,5 millones de euros, ha demostrado su calidad en Inglaterra, el fútbol internacional exige mayor fiabilidad.
Combinando su crítica con una visión realista sobre las comparaciones con Zinedine Zidane, el comentarista señaló: «Es un jugador que aún necesita consistencia y mejorar mucho con el tiempo. Tiene que demostrar, probar, demostrar... Oh, Cherki, no es Zidane».
- Getty Images Sport
¿Qué le depara el futuro a Cherki?
En el ámbito internacional, el delantero jugó recientemente con Francia en la victoria por 3-1 sobre Colombia el 29 de marzo, disputando 78 minutos. De cara al futuro, vuelve a sus obligaciones con el club, con partidos cruciales de la liga a la vista. El City tiene un calendario exigente: este fin de semana se enfrentará al Liverpool en casa en los cuartos de final de la FA Cup. En la Premier League, visitará al Chelsea el 12 de abril, antes de recibir al actual líder, el Arsenal, el 19 de abril.