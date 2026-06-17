«No es ningún problema para mí»: una estrella del FC Bayern de Múnich juega de repente en una posición poco habitual en el Mundial

Rangnick admitió tras el partido que el experimento ofensivo había fracasado en la primera parte. Laimer, de 29 años, estaba aislado en el centro y el juego se estancó.

Hasta que, en la segunda parte, el técnico lo devolvió al lateral izquierdo y la suerte cambió.

«Konni es increíblemente versátil, uno sabe lo que puede esperar de él. Da igual en qué posición acabe jugando», comentaba Rangnick hace unas semanas.

El propio Laimer asumió el cambio con pragmatismo. «Contra equipos así siempre es difícil abrirse paso. Sabíamos que sería un partido duro. Hubo momentos en los que jugamos bien», declaró tras el partido y añadió: «Al final se vio nuestra mentalidad; es muy bueno empezar el Mundial con tres puntos. Mi nuevo papel no me supuso ningún problema, aunque fue muy intenso».