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Jochen Tittmar

Traducido por

«No es ningún problema para mí»: una estrella del FC Bayern de Múnich juega de repente en una posición poco habitual en el Mundial

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Austria vs Jordania
Austria
K. Laimer

En el debut mundialista ante Jordania, el seleccionador austríaco Ralf Rangnick sorprende con una alineación inesperada: sitúa al polivalente Konrad Laimer, del Bayern Múnich, como mediapunta.

El jugador del FCB debía brillar en la posición de ‘10’ para sustituir al lesionado Christoph Baumgartner, del RB Leipzig, cuya ausencia se notaba mucho. Un cambio inesperado antes de la ajustada victoria por 3-1 en San Francisco.

  • En Austria llaman «navaja suiza» a Laimer por su versatilidad. Pocas veces un jugador recorre tantos kilómetros con tanta intensidad y flexibilidad táctica. 

    Con la selección ha ocupado cinco puestos: lateral izquierdo, lateral derecho, doble seis y extremo derecho. Ahora, por cuarta vez, el seleccionador Ralf Rangnick lo coloca en el centro del campo ofensivo.

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    El experimento con Laimer fracasó

    Rangnick admitió tras el partido que el experimento ofensivo había fracasado en la primera parte. Laimer, de 29 años, estaba aislado en el centro y el juego se estancó. 

    Hasta que, en la segunda parte, el técnico lo devolvió al lateral izquierdo y la suerte cambió. 

    «Konni es increíblemente versátil, uno sabe lo que puede esperar de él. Da igual en qué posición acabe jugando», comentaba Rangnick hace unas semanas.

    El propio Laimer asumió el cambio con pragmatismo. «Contra equipos así siempre es difícil abrirse paso. Sabíamos que sería un partido duro. Hubo momentos en los que jugamos bien», declaró tras el partido y añadió: «Al final se vio nuestra mentalidad; es muy bueno empezar el Mundial con tres puntos. Mi nuevo papel no me supuso ningún problema, aunque fue muy intenso».

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