«Hay que tener en cuenta de dónde venimos», ha repetido la dirigencia del BVB en los últimos once meses. En contexto: el equipo pasó del quinto puesto en 2023/24 al cuarto en 2024/25, llegó a una final de la Champions y, en la siguiente campaña, a cuartos. En la Copa quedó eliminado en octavos y en segunda ronda.

Si ampliamos la muestra a las once temporadas desde la era Klopp, el equipo de Kovac ha logrado la tercera mejor campaña en la Bundesliga, la mejor en siete años. En ocho de esos once cursos marcó más goles.

Si ignoramos los dos cursos a los que tanto aluden los directivos, el equipo fue subcampeón en cinco de las ocho campañas, tercero en dos y cuarto en una. Está claro: ahí está el verdadero nivel del BVB, el mínimo exigible al segundo presupuesto de Alemania.