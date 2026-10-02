Mancini ha respondido con contundencia a la tormenta legal en curso que rodea al Manchester City, al afirmar que el reciente veredicto de culpabilidad del club por infracciones financieras «no es mi problema». El actual seleccionador de Italia estuvo al frente del equipo en el Etihad entre 2009 y 2013, un periodo que ahora está siendo examinado con lupa después de que la Premier League confirmara que el club no proporcionó información financiera precisa.

A pesar de ser una figura clave en la historia moderna del club, Mancini parece decidido a desvincular su propia reputación de los cargos institucionales a los que se enfrenta el vigente campeón de Inglaterra.

Hablando antes del choque de Italia con Francia en la Liga de Naciones, el veterano técnico restó importancia a las sugerencias de que estuviera preocupado por cómo las conclusiones podrían afectarle personalmente. «No. Ya hablé de ello la otra noche. No es algo que me concierna. Es un problema del City, por desgracia», declaró, según ESPN.