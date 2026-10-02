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«¡No es mi problema!» - Roberto Mancini responde al veredicto de culpabilidad del Manchester City y a las acusaciones de doble contrato
Mancini se distancia de la crisis en el Etihad
Mancini ha respondido con contundencia a la tormenta legal en curso que rodea al Manchester City, al afirmar que el reciente veredicto de culpabilidad del club por infracciones financieras «no es mi problema». El actual seleccionador de Italia estuvo al frente del equipo en el Etihad entre 2009 y 2013, un periodo que ahora está siendo examinado con lupa después de que la Premier League confirmara que el club no proporcionó información financiera precisa.
A pesar de ser una figura clave en la historia moderna del club, Mancini parece decidido a desvincular su propia reputación de los cargos institucionales a los que se enfrenta el vigente campeón de Inglaterra.
Hablando antes del choque de Italia con Francia en la Liga de Naciones, el veterano técnico restó importancia a las sugerencias de que estuviera preocupado por cómo las conclusiones podrían afectarle personalmente. «No. Ya hablé de ello la otra noche. No es algo que me concierna. Es un problema del City, por desgracia», declaró, según ESPN.
- getty
Explicadas las acusaciones de doble contrato
El núcleo de la polémica que rodea a Mancini gira en torno a un supuesto «doble contrato» que salió a la luz a través de documentos filtrados por Der Spiegel en 2018. Se afirma que, mientras Mancini tenía un salario base oficial de 1,45 millones de libras en el City, al mismo tiempo cobraba una cantidad similar por trabajos de consultoría con Al Jazira, un club con sede en Abu Dabi.
Este acuerdo ha dado pie a acusaciones de que el club desvió de hecho al extranjero una parte significativa del salario del entrenador para eludir la normativa del Fair Play Financiero. Informes recientes de The Telegraph indican que el City podría haber evitado pagar hasta 12 millones de libras en impuestos y cotizaciones a la seguridad social mediante esta estructura concreta.
Mancini se desmarca de las acusaciones sobre un doble contrato
Sin embargo, Mancini parece haber reconocido ya la existencia de estos acuerdos, al tiempo que trasladaba la carga legal al club. Durante un reciente viaje a Turquía, fue aún más explícito sobre la naturaleza de las condiciones de su empleo durante su etapa en Mánchester.
«El Manchester City no es culpable y el hecho de tener un doble contrato no es problema mío, sino suyo, probablemente», comentó durante una rueda de prensa en Bursa. En las redes sociales, Mancini reiteró su postura, afirmando una vez más que la situación simplemente «no es algo que me concierna».
- AFP
El foco se desplaza a Italia y a la Nations League
A pesar del ruido que llega desde Inglaterra, Mancini está tratando de mantener el foco en la escena internacional, donde su selección italiana está sorteando un complicado grupo de la Liga de Naciones. La Azzurra ha atravesado una racha irregular, después de una decepcionante derrota en casa ante Bélgica y una convincente victoria por 4-1 contra Turquía.
El técnico fue sincero sobre el estado actual del fútbol italiano al hablar de las dificultades de medirse a una selección francesa repleta de talento en el Stade de France. "Cuando no tienes jugadores de clase mundial, tienes que construir un equipo que pueda jugar bien junto, y eso es lo que queremos hacer", explicó a RAI Sport. También señaló el éxito de la Eurocopa 2020 como modelo para este planteamiento, destacando que el equipo estaba en una situación similar cuando asumió el cargo por primera vez.
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