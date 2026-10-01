La internacional inglesa no hizo ningún esfuerzo por ocultar su decepción después de que el Arsenal dejara escapar los tres puntos al perder el control del partido tras el descanso.

Reflexionando sobre el frustrante empate, Russo declaró a los canales oficiales del Arsenal: "Quiero decir, no es lo ideal. Creo que perdimos un poco el control de la segunda parte incluso antes de [el penalti]. Así que se trata de gestionar el partido un poco mejor. También creo que en la primera parte, y durante todo el partido, tuvimos fases realmente, realmente buenas, así que ahora se trata de usar eso para seguir adelante".

El resultado también estableció un récord no deseado para el Arsenal, que ahora no ha logrado ganar en dos ocasiones en la Champions League tras ir ganando por dos o más goles desde el inicio de la temporada pasada.