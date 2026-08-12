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«No es lo bastante bueno»: Paul Parker exige a Michael Carrick que sustituya a la estrella del Manchester United antes de que comience la nueva temporada
Parker critica las opciones actuales
Parker expresó una profunda preocupación por las opciones defensivas en Old Trafford mientras el Manchester United reconstruye su plantilla. Shaw fue titular en los 38 partidos de liga de la pasada temporada por primera vez desde que llegó por 30 millones de libras en 2014, pero sus actuaciones siguen sin resultar convincentes.
Según Betarades.gr, Parker insistió en que el club necesita un jugador móvil capaz de aportar con eficacia. "Si el plan es ponerle como extremo, entonces el club necesita seriamente un nuevo lateral izquierdo porque Luke Shaw no es lo bastante bueno", declaró Parker. "Realmente necesitan un lateral con movilidad y agilidad, que también pueda defender bien y un jugador que pueda rendir de un área a otra".
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Piden un sustituto
El Manchester United ha estado explorando el mercado de fichajes para reforzar su línea defensiva. El prometedor jugador del Newcastle United Lewis Hall y el talento del Arsenal Myles Lewis-Skelly han sido relacionados con un movimiento a Old Trafford.
Sin embargo, hacerse con Hall podría ser difícil dada su valoración de alrededor de 60 millones de libras y la reticencia del Newcastle a vender. Pese a estos obstáculos, Parker considera que sustituir al actual titular es una necesidad absoluta para Carrick. No se mordió la lengua en su contundente valoración sobre Shaw.
«Luke Shaw no puede correr y no puede defender ni atacar, así que ¿para qué lo necesitas? Dalot siempre va a ser un problema cuando juegue también, especialmente si le ponen de lateral izquierdo», explicó Parker a Betarades.gr.
Alternativa de la cantera
Si el Manchester United no recurre al mercado de fichajes para incorporar a un sustituto, Parker cree que la solución podría estar ya en el campo de entrenamiento. Defendió con firmeza que al adolescente Harry Amass se le dé una oportunidad de verdad en el primer equipo en lugar de Shaw.
«Vi a Harry Amass jugar un par de partidos con el Sheffield Wednesday y, hasta la lesión, todos los aficionados del Wednesday estaban absolutamente entusiasmados con él», añadió Parker. «Absolutamente entusiasmados con él, así que quizá haya llegado el momento de darle la oportunidad. El club debería hacerlo mejor a la hora de introducir a jóvenes jugadores como él y darles continuidad. En mi opinión, necesita continuidad, no solo un par de partidos».
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¿Qué le espera?
El Manchester United debe tomar decisiones cruciales a medida que se acerca el cierre del mercado de fichajes. Carrick debe evaluar si presentar una oferta oficial por Hall o explorar objetivos defensivos alternativos para reforzar la plantilla. Con la nueva temporada en el horizonte, el club necesita definir su estrategia para la defensa y asegurarse de que está totalmente preparado para los próximos desafíos competitivos.
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