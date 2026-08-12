Parker expresó una profunda preocupación por las opciones defensivas en Old Trafford mientras el Manchester United reconstruye su plantilla. Shaw fue titular en los 38 partidos de liga de la pasada temporada por primera vez desde que llegó por 30 millones de libras en 2014, pero sus actuaciones siguen sin resultar convincentes.

Según Betarades.gr, Parker insistió en que el club necesita un jugador móvil capaz de aportar con eficacia. "Si el plan es ponerle como extremo, entonces el club necesita seriamente un nuevo lateral izquierdo porque Luke Shaw no es lo bastante bueno", declaró Parker. "Realmente necesitan un lateral con movilidad y agilidad, que también pueda defender bien y un jugador que pueda rendir de un área a otra".