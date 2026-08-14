Getty/GOAL
Traducido por
«No es Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo»: le dicen a Jude Bellingham que «no puede ganar partidos él solo» y que para Inglaterra es más una figura al estilo Bryan Robson que un mediapunta creativo número 10
¿Quién si no? Bellingham se ha convertido en un talismán para Inglaterra
Bellingham ha ocupado ambas demarcaciones a lo largo de su carrera hasta la fecha. Irrumpió en la escena como un adolescente precozmente dotado mientras ocupaba una posición en la sala de máquinas del Birmingham City. En aquel momento, las inevitables comparaciones llegaron con la leyenda del Liverpool Steven Gerrard.
No tardó mucho, tras su traspaso al Borussia Dortmund, en recibir el reconocimiento internacional absoluto. El jugador de 23 años se ha convertido en una presencia talismánica para Inglaterra, con su icónica celebración de «quién si no» en la Eurocopa 2024 seguida de siete goles en el Mundial de 2026.
Inglaterra busca inspiración en Bellingham, junto a su capitán Harry Kane, récord histórico. Y él ha respondido con regularidad, con Thomas Tuchel encontrándole un sitio como creador de juego en sus planes para un hombre que actúa justo por detrás de Kylian Mbappe a nivel de clubes.
- Getty Images
Por qué Bellingham no es del molde de Messi y Ronaldo
Hay motivos para pensar que todavía puede dar más, pero el exinternacional inglés Barnes, en declaraciones en colaboración con 247Bet, dijo a GOAL al ser preguntado por si se ha reencontrado la mejor versión de Bellingham tras sus recientes problemas de lesiones: «La mejor versión de Jude no nos va a hacer ganar el Mundial. La mejor versión de Inglaterra es la que nos va a hacer ganar el Mundial.
«Jude Bellingham y Harry Kane por sí solos no nos van a hacer ganar el Mundial. Han demostrado lo que pueden hacer, que es ganar algunos partidos ellos solos en función de cómo está montado el equipo para que sean los goleadores.
«Pero si quieres ganar al máximo nivel, en la cima, Jude Bellingham por sí solo no va a hacerlo. No es Messi ni Ronaldo, y ni siquiera Messi o Ronaldo hicieron eso.
«Él formará parte de ello, pero necesitamos tener un mejor entorno para entonces contar con un equipo mucho mejor, en lugar de que Jude brille en un equipo mediocre. Tenemos jugadores lo bastante buenos como para hacerlo mejor de lo que lo hicimos desde una perspectiva colectiva».
Ocho o 10: ¿cuál es la mejor posición de Bellingham?
Preguntado además por la mejor posición de Bellingham, siendo importante que el Real Madrid e Inglaterra saquen lo mejor de él, la leyenda del Liverpool Barnes añadió: “Jude no es un número 10, es un ocho. No es un 10, no es un Messi, no es un Wirtz.
“Eso no es lo que es, y quizá él cree que sí, pero no es eso. Es un Bryan Robson, puede ir de área a área, porque también puede volver y defender. No es un jugador creativo en ese sentido, como Florian Wirtz, con ese pase entre líneas y esas jugadas elaboradas en espacios reducidos. Es un número ocho, que puede tener un gran valor, como [Dominik] Szoboszlai, por ejemplo.
“Creo que el entrenador tiene que encontrar una manera de aprovechar a Jude, quizá no con Harry Kane a su edad, para dar con la forma en que juega el equipo y que se adapte a todos los jugadores, y Jude será una parte importante de eso”.
- Getty/GOAL
Special One: Bellingham trabaja con Mourinho en Madrid
Tras ayudar a Inglaterra a alcanzar otra semifinal de un gran torneo y a terminar tercera en la fase final del Mundial de Norteamérica, Bellingham se ha reincorporado a la disciplina del Real Madrid, que abre un nuevo capítulo bajo la dirección de Jose Mourinho.
Trabajar con el «Special One» podría desbloquear aún más potencial en su juego, volviendo a convertirse en candidato al Balón de Oro, mientras que Inglaterra volverá a la acción entre finales de septiembre y principios de octubre, cuando arranque su nueva campaña en la UEFA Nations League ante España, Chequia y Croacia.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias