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«¡No es Lionel Messi!»: A Mason Greenwood le dicen que solo sirve para el Aston Villa, mientras Marcel Desailly advierte al Arsenal y al Manchester City que no fichuen a la estrella del Marsella
Cláusula de reventa: Por qué el Manchester United se beneficiará de cualquier traspaso de Greenwood
Greenwood fichó por el Stade Vélodrome en verano de 2024 tras acordar su venta definitiva con el Manchester United. El traspaso costó 27 millones de libras (37 millones de dólares), y los Red Devils incluyeron una cláusula del 50 % en una futura venta.
Esas condiciones pueden reportar ganancias al United, pues se estima que el valor de Greenwood se ha disparado en la Ligue 1. La temporada pasada compartió el título de máximo goleador con el Balón de Oro Ousmane Dembélé, del París Saint-Germain.
Esta temporada, con 24 años, ya lleva 25 goles en todas las competiciones, su mejor marca, y es clave en la lucha del Marsella por la Liga de Campeones.
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¿Premier League, Serie A, La Liga o Liga Profesional de Arabia Saudí? ¿Dónde jugará Greenwood?
Se rumorea que Greenwood podría volver a Inglaterra, y se dice que Barcelona, Juventus, Atlético de Madrid y clubes saudíes con gran poder adquisitivo han mostrado interés en distintos momentos.
Desailly, campeón del mundo y clave en la victoria del Marsella en la Copa de Europa de 1993, duda que Greenwood esté listo para un club de élite y sugiere un paso intermedio.
Desailly explica por qué Greenwood aún no está preparado para un club de élite.
Al señalar que el internacional inglés, con un solo partido con la selección y aún con la opción de jugar por Jamaica, no está a la altura de Lionel Messi, Desailly —en declaraciones a BetVictor Online Casino— respondió a GOAL sobre una posible salida de Greenwood este verano: «Al verlo desde fuera y ver sus estadísticas y goles, uno puede sentirse tentado. Pero, ¿tiene la fuerza necesaria para jugar en un club de la Premier League o en uno español de primer nivel? No estoy seguro; no sé si puede adaptarse a ese nivel.
«Para mí es un jugador más de la Ligue 1, como el Marsella, o de la Liga, como el Villarreal. En la Premier sería complicado; quizá, con el tiempo, encajaría en el Aston Villa.
No estoy seguro de que tenga el nivel y la regularidad necesarias: marca goles, pero en la Premier también se exige disciplina táctica constante.
Físicamente puede ser una tormenta y marcar la diferencia en Francia, pero luego cae demasiado. No aparece durante una hora, ¡no es Messi! Para Francia está bien, pero en una liga más intensa y exigente no sé. Me encanta, pero si fuera el Manchester City o el Arsenal, no lo ficharía».
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¿Cuánto costará fichar a Greenwood del Marsella?
Ni Arsenal ni Manchester City parecen interesados en que Greenwood regrese a Inglaterra, pues buscan otros perfiles. Sin embargo, en el próximo mercado podría llegar al Marsella una oferta tan alta que el club aceptara ceder a uno de sus mayores activos.
Tras una temporada en España y otra en Francia, Greenwood podría buscar un nuevo comienzo, y su aún amplio margen de mejora invita a pensar que algún club pagará mucho más de lo que costó su llegada a la Costa Azul.