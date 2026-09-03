En declaraciones a The Overlap, Keane no se mordió la lengua al valorar el interés del United por Hall. Según se informó, el internacional inglés de 21 años estaba disponible por la desorbitada cifra de 75 millones de libras, pero Keane insiste en que no tiene el perfil adecuado para el club.

«No creo que Hall sea la respuesta. No es malo, no me malinterpreten», explicó el excapitán del United. «No creo que sea un buen defensor. Volvemos a esa conversación: ¿cuál es tu prioridad en un defensor ahora?

«Por supuesto que quieres que se sienta cómodo con el balón, por supuesto, pero ante todo tiene que saber defender, porque ese es tu problema ahora mismo».