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«¡No es la respuesta!»: Roy Keane critica el interés del Manchester United por la estrella del Newcastle Lewis Hall, valorada en 75 millones de libras
Keane carga contra la desesperación en el mercado de fichajes
Keane ha criticado con dureza la gestión tardía de los fichajes del Manchester United y ha cuestionado su supuesto interés en el defensa del Newcastle Hall. El equipo de Michael Carrick estaba desesperado por asegurarse una alternativa en el lateral izquierdo para Luke Shaw durante el mercado de verano, pero finalmente no logró fichar a un refuerzo específico para esa posición.
El Manchester United fue vinculado con varios defensas, incluido un acercamiento de última hora el día del cierre de mercado por Rayan Ait-Nouri. Sin embargo, no pudo cerrar un acuerdo, lo que dejó al canterano Harry Amass como la única opción de recambio natural para Shaw.
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No es un buen defensor
En declaraciones a The Overlap, Keane no se mordió la lengua al valorar el interés del United por Hall. Según se informó, el internacional inglés de 21 años estaba disponible por la desorbitada cifra de 75 millones de libras, pero Keane insiste en que no tiene el perfil adecuado para el club.
«No creo que Hall sea la respuesta. No es malo, no me malinterpreten», explicó el excapitán del United. «No creo que sea un buen defensor. Volvemos a esa conversación: ¿cuál es tu prioridad en un defensor ahora?
«Por supuesto que quieres que se sienta cómodo con el balón, por supuesto, pero ante todo tiene que saber defender, porque ese es tu problema ahora mismo».
Una frenética carrera en el cierre del mercado de fichajes
La conversación la provocó Gary Neville, que cuestionó el movimiento tardío del United por Ait-Nouri. Neville se preguntó si era una chapuza estar persiguiendo operaciones cuando solo quedaban dos horas para el cierre del mercado. Keane coincidió con su excompañero de equipo y sugirió que esas prisas de última hora desprendían una mala planificación.
"Estás desesperado, están desesperados", intervino Keane. "Para un club como el United, no deberías estar tan desesperado a falta de dos horas. Dicho esto, antes ha habido operaciones de locos en el último minuto y han salido bien para el club, no solo para el United, así que creo que así funciona esta industria. No sería demasiado duro con ellos, pero el problema es que cuando te desesperas al final".
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El foco se desplaza al duelo contra el Everton
Mientras el United espera retomar en 2027 su intento de fichar a Hall como parte del refuerzo de la plantilla de INEOS, su atención inmediata vuelve a la Premier League. Carrick tendrá que afrontar las próximas semanas sin el nuevo fichaje Baleba, que está de baja por una lesión de tobillo.
Es poco probable que el centrocampista vuelva hasta finales de mes. Esto le descarta para los próximos partidos contra el Everton, el Sabah FK, el Manchester City y su exclub, el Brighton.
Tras una victoria en casa ante el Ipswich, el United buscará ganar impulso cuando visite al Everton en el Hill Dickinson Stadium el domingo.
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