«No es fácil»: Rodri presiona al Arsenal en la lucha por la Premier, y el centrocampista del City, ganador del Balón de Oro, recurre a los juegos mentales

Rodri cree que la historia y la presión pueden favorecer al City. El Arsenal busca su primer título en más de dos décadas, y el español advierte que cerrar una carrera por el título es más difícil de lo que parece.

Tras ganar la FA Cup el sábado en Wembley, el Balón de Oro declaró a Hayters: «Es un subidón de confianza, pero mantenemos la calma; aún quedan dos finales vitales y muy difíciles. Todo puede pasar. Necesitamos que fallen, quizá ante el Burnley o el Crystal Palace. Si fuera ellos, no sería fácil rematar la faena. Debemos seguir presionando hasta el final».